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Bosch SoftTec Bosch Software Innovations
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Bosch SoftTec и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|BMW Group 482 1
|Ford 435 1
|Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
|Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
|Трапезин Александр 3 1
|Коптелов Андрей 134 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Рябов Сергей 16 1
|Головенко Олег 6 1
|Heppelmann Jim - Хеппельманн Джим 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
|Европа 24964 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
|Германия - Бавария 73 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|ABI Research 236 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.