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Bosch SoftTec Bosch Software Innovations

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.11.2015 PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений 2
02.10.2014 TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО 1
12.09.2013 Jaguar Land Rover объявил "новую эру автомобильных приложений" 1
05.12.2012 BPMs в банковском секторе: акцент на скорость 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Bosch SoftTec и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
Oracle Corporation 7074 2
SAP SE 5601 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Software AG 203 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
OpenText 238 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Bentley Systems 63 1
Tibco Software 94 1
Appian Corporation - Appian Communications 12 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 1
PTC Inc - Vuforia 10 1
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 515 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Workflow - Поток работ 367 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 34 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 1
On-demand - "по требованию" 194 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 255 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 1
PTC Inc - ThingWorx 27 2
Bosch IoT Suite M2M 3 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Azure 1526 1
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
PTC Inc - MathCAD 26 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
BMW ConnectedDrive 11 1
Трапезин Александр 3 1
Коптелов Андрей 134 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Рябов Сергей 16 1
Головенко Олег 6 1
Heppelmann Jim - Хеппельманн Джим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Германия - Бавария 73 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ABI Research 236 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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