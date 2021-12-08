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АйТи Софт
Компания «АйТи Софт» занимается разработкой и внедрением информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности государственных учреждений и коммерческих организаций.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.12.2021
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Антон Татауров -
Цифровизация в промышленности — мощный стимул для развития отечественного ПО1
|07.04.2020
|Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области 1
АйТи Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 164045 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 2
|Россия - ПФО - Пензенская область 632 2
|Франция - Французская Республика 8124 1
|Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
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