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АйТи Софт

Компания «АйТи Софт» занимается разработкой и внедрением информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности государственных учреждений и коммерческих организаций.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.12.2021 Антон Татауров -

Цифровизация в промышленности — мощный стимул для развития отечественного ПО

 1
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

АйТи Софт и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2943 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 214 2
Газинформсервис - ГИС 480 1
LiveTex - ЛайвТекс 34 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Softkey - Софткей 214 1
KrIT - КРИТ 35 1
Ред Софт - Red Soft 1196 1
9452 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Microsoft Corporation 25666 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5564 1
Инфостарт - Infostart 11 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 573 1
Крок - Croc 1953 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 539 1
ESET - ESET Software 1160 1
Кассир.ру - Kassir.ru 30 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
Альфа-Банк 1961 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3746 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13444 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3198 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8111 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1547 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5805 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13683 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5175 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 705 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2309 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5552 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7766 1
Linux OS 11383 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 692 1
PTC Creo 43 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
PTC MathCAD 26 1
Форсайт Аналитическая платформа 13 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 128 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3528 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1003 1
Merlion - MerliOnCloud 41 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1020 1
Татауров Антон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 2
Россия - ПФО - Пензенская область 632 2
Франция - Французская Республика 8124 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7456 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3358 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1304 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3770 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 451 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3277 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6637 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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