Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области

На базе российского программного продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» внедрена первая очередь информационной системы Ситуационного центра Пензенской области. Цель проекта – создать мощный инструмент для принятия оперативных и стратегических решений о социально-экономическом развитии региона и в кризисных ситуациях.

Информационно-аналитическая система разработана с учетом следующих требований к программному обеспечению: совместимость с существующим ПО, интеграция с разнообразными источниками данных (в том числе, региональными информационными порталами, интернет-порталами и социальными сетями), инструментарий для обработки больших массивов данных. Технологический стек системы представлен решениями: аналитическое ПО – «Форсайт. Аналитическая платформа», СУБД – PostgreSQL, операционная система – из семейства Linux.

Информационно-аналитическая система будет использоваться руководством Пензенской области для планирования и анализа результатов деятельности региона, выработки и принятия управленческих решений. Она позволит контролировать процессы по исполнению регионального бюджета, результаты деятельности предприятий сельского хозяйства (одно из ключевых направлений развития территорий Пензенской области), а также оценивать показатели преступности. Ситуационный центр будет применяться для сопоставления плановых и фактических показателей, характеризующих результаты деятельности Пензенской области, районов, и для прогнозирования показателей по всем направлениям деятельности региона.

В числе пользователей Ситуационного центра – губернатор Пензенской области, заместители губернатора, руководители исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений. Функциональность Ситуационного центра продолжит развиваться в 2020 г. и в последующие годы. Системный интегратор – компания «Айти софт».