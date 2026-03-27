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Кассир.ру Kassir.ru Национальный билетный оператор
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 24 дела, на cумму 160 851 019 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 48
Кассир.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Финкельштейн Евгений 12 5
|Иевлев Евгений 28 3
|Глуховская Елена 3 3
|Зауэрс Дмитрий 17 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|Горный Александр 44 1
|Бондарев Алексей 4 1
|Рогозов Андрей 16 1
|Макаров Андрей 29 1
|Маслов Максим 14 1
|Минин Михаил 10 1
|Григоренко Дмитрий 249 1
|Егерев Егор 10 1
|Хромов Сергей 29 1
|Мышев Павел 6 1
|Беляев Илья 2 1
|Борзова Ася 1 1
|Савиновский Артем 9 1
|Miles Robert - Роберт Майлз 1 1
|Бакутеев Владимир 18 1
|Кондратенко Александр 3 1
|Громова Наталья 2 1
|Чубрина Марина 9 1
|Хромов Дмитрий 3 1
|Паноян Ася 1 1
|Кириллова Екатерина 3 1
|Гладилин Александр 1 1
|Юсина Юлия 1 1
|Мазавришвили Энрико 4 1
|Асланов Артур 1 1
|Губанов Роман 119 1
|Ельцин Дмитрий 1 1
|Агафонова Алла 1 1
|Шипова Марина 1 1
|Соловьева Надежда 1 1
|Волож Аркадий 268 1
|Казарян Карен 84 1
|Горбунов Александр 55 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.