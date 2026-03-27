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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кассир.ру Kassir.ru Национальный билетный оператор

Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 24 дела, на cумму 160 851 019 ₽*

Судебные дела (24) на сумму 160 851 019 ₽*
в качестве истца (17) на сумму 133 574 243 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 26 416 327 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.03.2026 Kassir.ru и «Авито Работа»: спрос на театральные постановки вырос на 12%, а число вакансий в театрах — на 9% 2
26.03.2026 Гигантский ритейлер электроники бросил вызов «Яндексу» и «Кассиру». Теперь он продает билеты на концерты и мимикрирует под Wildberries 2
13.10.2025 «VK Музыка» кратно увеличила прослушивания треков из рекомендаций и представила новые возможности для артистов и их слушателей 1
07.10.2025 «Туту» добавил афиши концертов и фестивалей к маршруту путешественника 2
21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
02.01.2025 Как VK потратил больше 1,2 миллиарда на скупку билетных операторов 4
26.11.2024 С концерта на выставку: рынок офлайн-развлечений восстановился благодаря инфляции и «импортозамещению» 3
25.11.2024 Исследование GfK за III квартал 2024 г.: почти пятая часть горожан покупает билеты на развлечения на онлайн-агрегаторах 2
21.08.2024 Kassir.ru и VK заключили договор о стратегическом партнерстве 2
15.08.2024 Российские рекламодатели получат прямой доступ к трафику ecom-площадок 1
04.09.2023 МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий 1
04.10.2022 Билетный оператор потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. за «кражу» посетителей его сайта 3
29.11.2021 «Яндекс» обвинили в жесткой дискриминации российских конкурентов 1
19.08.2020 «Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
19.12.2019 «Тинькофф» запустил сервис оплаты по QR-кодам через СБП 2
29.11.2019 Экс-руководительницу «Кассир.ру» отправили в тюрьму за кражу миллионов у основателя сервиса 1
16.07.2018 «Тинькофф» приобрел долю в «Кассир.ру» 1
27.06.2018 «Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay 1
10.01.2018 «Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска» 1
10.03.2016 «Альфа-Банк» в сотрудничестве с «Синимекс» реализовал новый сервис «Молния» для оплаты интернет-покупок 1
10.12.2015 «Альфа-Банк» запустил сервис «Молния» для оплаты электронных счетов 1
30.11.2015 «Яндекс.Афиша» начала продавать театральные билеты 1
24.05.2013 Владимир Бакутеев - Компании стремятся к грамотному внедрению онлайн-консультантов



 1
29.03.2013 Как подружить ИБ и мобильность? 1
12.02.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» увеличил эквайринговый оборот в торговых сетях более чем в 1,5 раза в 2012 г. 1
24.12.2012 «Сбербанк России» запустил сервис «СМС-касса» для оплаты билетов в театр или на концерт 2
06.08.2012 «Сбербанк» и Kassir.ru начали принимать в оплату международные банковские карты 2
29.02.2012 «Альфа-Банк» и Кассир.ру запустили сервис онлайн-продажи билетов через интернет-банк «Альфа-Клик» 2
21.09.2007 "ИгроМир 2007": Билеты уже в продаже 2

Публикаций - 31, упоминаний - 48

Кассир.ру и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 25 3
Softkey - Софткей 215 3
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Google LLC 12690 2
МегаФон 10742 2
Microsoft Corporation 25775 2
LiveTex - ЛайвТекс 34 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Яндекс.МедиаЛаб - Yandex MediaLab 1 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
ВТБ - Лайфстайл платформа - Lifestyle Platform 5 1
АйТи Софт 3 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 17 1
Инфостарт - Infostart 11 1
Verizon Communications - XO Communications - Nextlink Communications - Concentric Network - Allegiance Telecom 29 1
Rocket Group - Рокет Групп 17 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
ESET - ESET Software 1161 1
Крок - Croc 1964 1
Telegram Group 2940 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Альфа-Банк 1979 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 5
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 4
ЦИАН - CIAN 192 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 4
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 3
ЗУН - Zoon 15 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 2
Интикетс - Intickets 3 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Visa International 1993 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
Открытие Арена - стадион 21 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 1
Т-Банк - Тинькофф ипотека 4 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 20 1
PMI - Петербургская музыкальная индустрия 1 1
TripAdvisor 41 1
Планета Плюс 1 1
iHerb - маркетплейс 17 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Supremum Capital 2 1
Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 22 1
Институт красоты на Гороховой 1 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
FairSearch альянс 4 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Бронирование - Booking 983 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 483 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
Drom.ru 11 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 3
Яндекс.Поиск - колдунщики 14 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Пушкинская карта 21 2
Apple - App Store 3109 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Tencent - WeChat - мессенджер 177 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
Альфа-Мобайл 87 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 124 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 1
MasterCard SecureCode 79 1
Т-Банк - Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 6 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
PTC Inc - MathCAD 26 1
Pixabay 257 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 52 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 6 1
Retail Rocket Group - Smart Placement Ads 8 1
Финкельштейн Евгений 12 5
Иевлев Евгений 28 3
Глуховская Елена 3 3
Зауэрс Дмитрий 17 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Бакальчук Владислав 47 1
Горный Александр 44 1
Бондарев Алексей 4 1
Рогозов Андрей 16 1
Макаров Андрей 29 1
Маслов Максим 14 1
Минин Михаил 10 1
Григоренко Дмитрий 249 1
Егерев Егор 10 1
Хромов Сергей 29 1
Мышев Павел 6 1
Беляев Илья 2 1
Борзова Ася 1 1
Савиновский Артем 9 1
Miles Robert - Роберт Майлз 1 1
Бакутеев Владимир 18 1
Кондратенко Александр 3 1
Громова Наталья 2 1
Чубрина Марина 9 1
Хромов Дмитрий 3 1
Паноян Ася 1 1
Кириллова Екатерина 3 1
Гладилин Александр 1 1
Юсина Юлия 1 1
Мазавришвили Энрико 4 1
Асланов Артур 1 1
Губанов Роман 119 1
Ельцин Дмитрий 1 1
Агафонова Алла 1 1
Шипова Марина 1 1
Соловьева Надежда 1 1
Волож Аркадий 268 1
Казарян Карен 84 1
Горбунов Александр 55 1
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
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