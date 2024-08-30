Микроэлектронное детище «Роснано», в которое вложены сотни миллионов долларов, хочет стать банкротом

Бывшее дочернее предприятие «Роснано» из сферы микроэлектроники «Крокус наноэлектроника» заявило о желании стать банкротом. Компания несет финансовые потери – вместо чистой прибыли она годами отчитывается об огромных чистых убытках – в 2022 г. он дорос до 1,8 млрд руб. Данные за 2023 г. скрыты, как и учредители компании.

Мечты о банкротстве

Компания ООО «Крокус наноэлектроника», в прошлом «дочка» корпорации «Роснано», объявила о намерении обанкротиться, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Федресурс». Компания несет убытки – при колоссальном росте выручки у нее вместо чистой прибыли образовался чистый убыток в размере около 2 млрд руб. И это еще в 2022 г. – информация о финансовых показателях «Крокус наноэлектроники» за 2023 г. к моменту публикации материала в публичном доступе отсутствовала, как и сведения о ее нынешних учредителях.

Согласно «Контур.Фокусу», выручка компании по итогам 2022 г. подскочила на 144%, то есть почти в 2,5 раза в сравнении с 2021 г. при этом за период 2018-2022 гг. компания ни разу не выходила на чистую прибыль.

«Крокус наноэлектроника» основана в 2011 г. и первоначально являлась совместным предприятием российской «Роснано» и французской Crocus Technology. Ее основной вид деятельности – «производство интегральных электронных схем» (код ОКВЭД 26.11.3), а также она занимается производством электронных печатных плат (26.12), коммуникационного оборудования (26.30), трансформаторов (27.11.13), научными исследованиями и разработками в областях нанотехнологий (72.19.3) и естественных и технических наук (72.19). В общей сложности у компании 19 видов деятельности.

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CNews еще летом 2023 г. писал, что владельцы компании всерьез задумались о ее ликвидации. Однако на тот момент решение по этому вопросу принято не было.

Суперсекретные владельцы

До 2017 г. владельцами компании были российское АО «Роснано» (49,67%) и французская компания «Крокус технолоджи акционерное общество с административным советом (Франция)» (контролирующая доля 50,33%). К июлю 2020 г. «Роснано» увеличила свою долю в «дочке» до 99,99%, отдав оставшиеся 0,01% основанной в 2020 г. компании ООО «КНЭ-ИС». Ее учредитель – непосредственно «Крокус наноэлектроника».

Спустя немногим более двух лет, в ноябре 2022 г., «Роснано» вышла их состава учредителей «Крокус наноэлектроники» – 100-процентная ее доля отошла «КНЭ-ИС». Кто является владельцем предприятия в настоящее время – неизвестно, так как эта информация засекречена с ноября 2022 г.

Инвестиции не помогли

Как пишут «Ведомости», за все годы своего существования «Крокус наноэлектроника» получила немало инвестиций. Например, в 2014 г. тогдашние владельцы компании вложили в нее $60 млн – эти деньги пошли на проект по строительству производства энергонезависимых чипов памяти MRAM в ОЭЗ «Технополис Москва». К апрелю 2023 г., по данным «Интерфакса», суммарные вложения в этот проект превысили 200 млн евро. Основной целью компании был запуск производства кремниевых пластин диаметром 300 мм по топологиям 90 и 55 нм.

Дела у компании шли относительно хорошо, если не учитывать регулярные чистые убытки, вплоть до 2021 г., когда размер чистого убытка составил 1,834 млрд руб. Даже в 2022 г., когда «Крокус наноэлектроника» оказалась в санкционном списке Евросоюза, ее чистый убыток составил 1,808 млрд руб. Для сравнения, размер чистого убытка компании в ковидный 2020 г. составил около 330 млн руб., а в доковидный 2019 г. – 743 млн руб.

«В 2021 г. в ходе работы по привлечению дополнительных инвестиций и оптимизации расходов на производство руководством компании было принято решение о продаже обслуживающего и технологического оборудования одной из российских компаний с последующей арендой данного оборудования», – отмечено в финансовом отчете «Крокус наноэлектроника» за 2021 г. О какой именно компании говорится в этой цитате, «Крокус наноэлектроника» не раскрывает.

Как сообщал CNews, санкции против «Крокус наноэлектроники» привели к тому, что она начала распродавать свое производственное оборудование. Также компания начала сокращать штат Среднесписочная численность сотрудников, работающих на нее, за 2022 г. составила 63 человека, тогда как в 2021 г. их было 87 человек. Данные за 2023 г. отсутствуют.

Что подкосило «Крокус наноэлектронику»

Пока неясно, являются ли санкции единственной причиной неудач «Крокус наноэлектроники» на рынке, или же ей помешало что-то еще. У гендиректора компании «Промобит» (выпускает вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максима Копосова. Есть мнение на этот счет – он полагает, что это может быть связано еще и с незаинтересованностью рынка в памяти MRAM, которую хотела выпускать «Крокус наноэлектроника». «Технология MRAM оказалась невостребованной, санкции отгородили от международного сотрудничества, а технологическая линия была построена без возможности диверсификации рисков», – сказал он «Ведомостям».

«С одной стороны, КНЭ («Крокус наноэлектроника» – прим. CNews) – уникальное в России литографическое производство на пластинах 300 мм. С другой – это производство охватывало лишь часть технологического процесса, так как часть слоев литографии наносилась в «Крокусе», а часть – на зарубежной фабрике, к которой доступ был потерян», – добавил Копосов.

Действительно, при всех гигантских инвестициях «Крокус наноэлектроники» так и не смогла организовать производство полного цикла. По словам собеседников издания, компания ввозила из Европы кремниевые пластины с заранее нанесенным на них слоем полупроводника, но из-за санкций этот канал поставок был перекрыт.

Добавим также, что в конце 2022 г. компания столкнулась с судебными претензиями Минпромторга. Как сообщал CNews, ведомство подало к ней полумиллиардный иск из-за недостижения целевых показателей по выданной компании субсидии. В 2016 г. организация получила от министерства 1,17 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм.

В апреле 2023 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга и приговорил «Крокус наноэлектронику» к штрафу в 11,6 млн руб.