Т2 Т2 Мобайл Plazkart Плацкарт Диджитал
|24.12.2024
|«Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 3
|23.12.2024
|T2 приобрел три AdTech-компании 1
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 15 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
|Смирнов Андрей 37 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Старостин Александр 6 1
|Христич Евгения 2 1
|Мнацаканьян Александр 2 1
|Карасев Станислав 1 1
|Панова Вера 1 1
|Лебедева Ирина 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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