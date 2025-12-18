Разделы

Будков Юрий


СОБЫТИЯ


18.12.2025 Физики ВШЭ создали единую теорию для описания двойного электрического слоя 1
20.09.2024 Ключ к мощным суперконденсаторам: ученые НИУ ВШЭ разработали новую модель двойного электрического слоя 1
17.10.2023 Российские исследователи «заглянули внутрь» нанопоры суперконденсатора 1
17.05.2023 Российские ученые нашли способ увеличить емкость суперконденсаторов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Будков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

РНФ - Российский научный фонд 146 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 45 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 86 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1028 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 1
Гурина Дарья 1 1
Каликин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 91 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 2
Молекула - Molecula 1084 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Physical Review Letters 153 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 3
РАН ИХФ - Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН 3 1
