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«Поинтер» запустил инновационную «Суммаризацию отзывов» — систему анализа обратной связи с более чем 50 платформами

«Поинтер», маркетинговая платформа со встроенным ИИ для роста трафика и контроля репутации, представила новый функционал «Суммаризация отзывов». Это решение, которое позволяет бизнесу получать детализированный анализ обратной связи с более чем 50 площадок, включая «Яндекс Карты», «Google Карты», «2ГИС» и др. Система помогает выявлять ключевые проблемы и позитивные моменты, экономя недели ручного труда и давая компаниям инструменты для улучшения сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Поинтер».

Системный подход к обратной связи

Быстрый и точный анализ отзывов — это не просто удобство, а стратегически важный инструмент для бизнеса. Согласно данным, 93% клиентов читают отзывы перед покупкой, а 57% не готовы выбрать компанию с рейтингом ниже 4 звезд. Быстрое реагирование и адаптация к обратной связи позволяет не только удерживать текущих клиентов, но и привлекать новых за счет положительного имиджа.

Поинтер» помогает компаниям наладить системную работу с отзывами, чтобы: улучшить репутацию и принимать более взвешенные решения; выстраивать доверительные отношения с клиентами, учитывая их реальный опыт и ожидания.

Как работает «Суммаризация отзывов»

Анализ с помощью нейросети. Система автоматически разделяет массив отзывов на группы: проблемы, позитивные моменты, предложения клиентов, сравнение с конкурентами.

Выделение ключевых категорий. В каждой группе выделяется до пяти основных категорий. Например, для ритейла это могут быть: ассортимент, качество товаров, цена, персонал.

Глубокая детализация. Анализ дает не только общие выводы, но и конкретные данные по каждой категории: количество отзывов, основные проблемы, тональность и даже подборку отзывов, требующих внимания.

Подходит для любых отраслей

Функционал уже адаптирован для компаний из разных сфер: розница, кафе и рестораны, онлайн-платформы и другие бизнесы, где работа с репутацией напрямую влияет на продажи.

«Сегодня компании сталкиваются с огромным потоком отзывов, которые содержат ценные данные для принятия стратегических решений. Оперативный анализ обратной связи помогает бизнесу не просто реагировать на комментарии, а понимать, какие изменения необходимы для роста и улучшения сервиса. Наш новый функционал «Суммаризация отзывов» позволяет в считанные минуты получить подробную аналитику по мнениям клиентов с десятков платформ — это дает компаниям мощный инструмент для управления репутацией и повышения лояльности», — сказал генеральный директор Поинтера» Евгений Лебедев.

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