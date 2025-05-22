Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

RuStore: 60% россиян положительно относятся к использованию нейросетей в учебе и работе

По данным опроса, проведенного магазином приложений RuStore совместно с «Почтой Mail» среди читателей портала «Hi-Tech Mail», больше половины россиян позитивно относятся к использованию нейросетей в учебе и работе. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Опрос проводился в мае 2025 г. В нем приняли участие 3800 человек из разных регионов России.

Среди тех, кто взаимодействует с нейросетями, самым популярным сценарием оказался поиск ответов на вопросы — этот вариант выбрали две трети пользователей (66%). Также востребованы генерация медиафайлов (15%), написание текстов по запросу (10%) и пересказ информации (7%). Наиболее часто респонденты используют нейросети через сайты (48%), встроенные функции в сервисах (27%) и чат-ботов (16%). Только 9% скачивают отдельные приложения.

Половина пользователей готова потреблять контент, созданный ИИ: 56% опрошенных заявили, что с интересом посмотрят фильм или сыграют в игру, сделанную нейросетью. Это говорит о росте доверия к подобным технологиям в повседневной жизни.

Low-code как стратегия: проектируем цифровую архитектуру для постоянно меняющейся бизнес-среды
Маркет

«Все больше людей используют нейросети для решения повседневных задач. Несколько миллионов рублей всего за пару месяцев потратили пользователи на оплату подписки ChatGPT через «Киоск RuStore». Также мы видим рост популярности приложений с нейросетями в RuStore — в 1,5 раза увеличилось количество поисковых запросов, связанных с ИИ», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

«Среди пользователей Mail одним из наиболее востребованных сценариев применения нейросетей остаются суммаризация писем и генерация текста. Интеграция ИИ позволяет экономить время и делает повседневную работу с почтой более эффективной и удобной, а доверие к данному функционалу сохраняется – мы видим это на метриках использования», — сказал руководитель направления машинного обучения «Почты Mail» Дмитрий Меркушов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета

Хождение по мукам: импортозамещение СУБД в высоконагруженных системах

Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Зарплаты ведущих инженеров и ученых в области ИИ-технологий уже сравнимы с гонорарами спортивных звезд

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153