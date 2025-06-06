Получите все материалы CNews по ключевому слову
Поздняков Александр
УПОМИНАНИЯ
Поздняков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 2
|ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
|Гольцов Александр 78 1
|Старовойт Роман 20 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Васильев Дмитрий 67 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Цариковский Андрей 22 1
|Терехов Андрей 39 1
|Гаськов Владимир 6 1
|Баланда Виталий 5 1
|Гусев Владимир 24 1
|Чайка Юрий 42 1
|Брызгалов Дмитрий 1 1
|Масленников Степан 3 1
|Грибанов Олег 1 1
|Титов Борис 56 1
|Титов Антон 1 1
|Муратов Валерий 1 1
|Tsivkin Barak - Цивкин Барак 1 1
|Старовойтов Роман 1 1
|Умяров Ринат 1 1
|Пунтиков Николай 26 1
|Снигирев Илья 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 2
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
|Gartner - Гартнер 3574 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.