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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176244
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Поздняков Александр


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Криптографический чат: в МФТИ создали интерфейс для квантовой защиты пользователя «под ключ» 1
14.12.2020 «Руссофт»: отечественное ПО наступает, но без генерального плана 1
14.04.2017 «Русский музей» создаст мобильное приложения с видеогидом для глухих и слабослышащих посетителей 1
27.05.2016 Российские разработчики купили американскую медицинскую ИТ-компанию ради экспансии в США 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
23.04.2015 First Line Software вошла в отчет Cool Vendors in Application Services-2015 от Gartner 1
30.04.2014 First Line Software пополнила свой продуктовый портфель решениями «1С-Битрикс» 1
07.11.2013 Петербургские разработчики First Line Software открыли представительство в Гааге 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Поздняков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 7
Dell EMC 5053 1
Yandex - Яндекс 7763 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1503 1
Крок - Croc 1785 1
Рексофт - Reksoft 424 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 130 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
1С-Битрикс - Bitrix 595 1
8502 1
ICL ГК 411 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 1
Альфа-Банк 1800 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 1
ТрансКонтейнер 38 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 144 1
Uber 333 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 24 1
Газпром нефть 643 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Наукоград - технопарк 145 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Мосгортранс ГУП 122 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 2
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5330 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12420 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4903 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7089 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12607 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6912 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 653 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 370 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 19 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11577 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15093 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3056 1
Data monetization - Монетизация данных 1708 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6887 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 788 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3017 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7035 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12865 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5361 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2064 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 345 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1349 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24748 1
Google Android 14292 1
Apple iOS 7980 1
Linux OS 10260 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2800 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5042 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1337 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3303 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 622 1
ЕПБ - Единый проездной билет 70 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Гольцов Александр 78 1
Старовойт Роман 20 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Васильев Дмитрий 67 1
Соловьев Сергей 71 1
Цариковский Андрей 22 1
Терехов Андрей 39 1
Гаськов Владимир 6 1
Баланда Виталий 5 1
Гусев Владимир 24 1
Чайка Юрий 42 1
Брызгалов Дмитрий 1 1
Масленников Степан 3 1
Грибанов Олег 1 1
Титов Борис 56 1
Титов Антон 1 1
Муратов Валерий 1 1
Tsivkin Barak - Цивкин Барак 1 1
Старовойтов Роман 1 1
Умяров Ринат 1 1
Пунтиков Николай 26 1
Снигирев Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 4
Европа 24397 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3224 2
Нидерланды 3561 2
Нидерланды - Гаага 49 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7750 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1542 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1447 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Чехия - Прага 198 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 367 1
США - Массачусетс 509 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 110 1
Германия - Федеративная Республика 12790 1
Европа Западная 1484 1
Сингапур - Республика 1870 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5257 1
Япония 13375 1
Азия - Азиатский регион 5619 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5604 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4516 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16744 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7046 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8002 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6371 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 841 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3012 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4144 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10200 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5769 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3243 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5118 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19285 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5258 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 173 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4542 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6177 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7395 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1752 1
Экономический эффект 1117 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2485 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6074 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5183 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3390 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1087 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3056 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 1
Ведомости 1081 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
Gartner - Гартнер 3574 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Государственный Русский музей 48 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176244.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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