USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и группа компаний ISBC Group (торговая марка ESMART) сообщают об успешном завершении испытаний совместимости ключевых носителей ESMART Token 64k и ESMART Token ГОСТ с операционными системами Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и Astra Linux Common Edition релиз «Орел».

ESMART Token 64k – классический ключевой носитель, предназначенный для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров программных средств криптографической защиты информации, профилей, паролей и сертификатов пользователей. Продукт сертифицирован ФСТЭК по классу НДВ4, в настоящее время проводятся исследования на соответствие четвертому уровню доверия.

ESMART Token ГОСТ создан на основе отечественного чипа MIK51SC72DV6 с аппаратной поддержкой российских криптографических алгоритмов. Решение соответствует требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. №796.

Для двусторонних испытаний, которые проводили эксперты из ГК Astra Linux и ООО «АТ Бюро», были представлены ключевые носители ESMART Token ГОСТ и ESMART Token 64k, а также автоматизированные рабочие места с установленными операционными системами Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6, в том числе с актуальным кумулятивным обновлением безопасности «Бюллетень № 20200722SE16», и Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12.29. Взаимодействие с ключевыми носителями осуществлялось с помощью библиотек ESMART Token 4.5 (PKCS#11) для Linux х86/х64, загруженных с официального сайта вендора.

В ходе работ тестировались корректность работы оборудования на этапах определения операционными системами ключевых носителей, создания ключевой пары и запроса на сертификат, импорта готовых сертификатов в СКЗИ токенов. Эксперты проверили функционирование программно-аппаратного стека при импорте ключевого контейнера р12 в оба носителя, создание и распознание цифровой подписи файлов. Также программа испытаний включала тестирование двухфакторной авторизации в системе с помощью обоих токенов.

По итогам проведенных проверок установлено, что ключевые носители ESMART Token ГОСТ и ESMART Token 64k могут успешно применяться в среде обеих отечественных ОС, в том числе Astra Linux Special Edition «Смоленск» 1.6 с установленным обновлением безопасности «Бюллетень № 20200722SE16». Двухфакторная авторизация с применением Token ГОСТ в обеих ОС проходит корректно, для этого достаточно создать ключевой контейнер р12 по алгоритму шифрования RSA-2048, а затем импортировать в носитель. Также специалистам удалось успешно применить ESMART Token ГОСТ и ESMART Token 64k в системе под управлением ОС Astra Linux Special Edition «Смоленск» в режиме замкнутой программной среды, подписав ELF-файлы из состава библиотек ESMART Token 4.5 (PKCS#11) для Linux х86/х64.

По результатам проведенного тестирования носители ESMART Token 64k и ESMART Token ГОСТ добавлены в список совместимого оборудования и программного обеспечения на сайте ГК Astra Linux.

«ГК Astra Linux всегда стремится к тому, чтобы заказчик получал гарантированно работающие аппаратно-программные стеки, и вкладывает существенные ресурсы в тестирование совместимости своих ОС с продукцией коллег по IT-сфере. Двусторонняя сертификация на основании независимых испытаний, как те, что прошли токены ESMART, — это оптимальный вариант, так как в этом случае вероятность субъективной оценки работоспособности ПО и устройств, как и возможность ошибок, сводится к минимуму, и мы рады продолжать сотрудничество в таком формате», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.