Спецпроекты

Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP»

Безопасность Бизнес Законодательство Интеграция Системное ПО

«Криптопро», поставщик средств криптографической защиты информации и средств ЭП, и Bellsoft, разработчик OpenJDK, объявили, что Liberica JDK вошла в список допустимых сред функционирования новой версии «Криптопро JCP» 2.0 R4, которая получила сертификаты ФСБ России на средство криптографической защиты информации класса КС1 (сертификат 1 и сертификат 2). В новой версии «Криптопро» к Liberica JDK 8, 10, 11 добавлена поддержка релизов 12, 13, 14, а также работы в ОС Windows. Это позволит повысить эффективность разработки и использования систем юридически значимого электронного документооборота за счет преимуществ прогрессивной среды исполнения Java Liberica JDK с российской техподдержкой.

Liberica JDK является легитимной средой исполнения Java в новой версии «Криптопро JCP» 2.0 R4. По итогам экспертизы результатов тематических исследований версии «Криптопро JCP» 2.0 R4 компания получила положительное заключение ФСБ, и Liberica JDK допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами.

«Криптопро JCP» 2.0 R4 реализует отечественные алгоритмы криптографии в Liberica JDK, среде исполнения Java с российской техподдержкой. Средства электронной подписи «Криптопро CSP/JCP» установлены более, чем на 10 млн серверов, рабочих мест и мобильных устройств пользователей. Они применяются в системах электронного документооборота, исполнения госзаказа, сдачи отчетности и т.п. Разработанные компанией «Криптопро» средства обеспечения деятельности удостоверяющих центров используются более чем в 1 тыс. организаций; в том числе в составе головного удостоверяющего центра Минцифры России.

Интеграция «Криптопро JCP» со средой исполнения Java Liberica JDK для запуска криптопровайдера позволяет обеспечить выполнение ряда криптографических задач, в том числе: генерировать закрытые ключи; формировать запросы на сертификаты ключей проверки ЭП (открытых ключей); записывать ключевые пары в хранилище ключей на различных типах носителей; устанавливать и использовать изготовленные сертификаты ключей проверки ЭП (открытых ключей), а также экспортировать сертификаты в файлы; вычисление кодов аутентификации (Message Authentication Code - MAC) в JavaTM Cryptography Extension (JCE); шифровать области памяти и файлы; формировать электронные подписи и проверять их подлинность (включая XMLdsig, CAdES, XAdES).

Полученные сертификаты удостоверяют, что СКЗИ «Криптопро JCP» 2.0 R4 в комплектации согласно формуляру ЖТЯИ.00091-04 30 01 соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС1, Требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. №796, установленным для класса КС1, и может использоваться для криптографической защиты (создание и управление ключевой информацией, шифрование файлов и данных, содержащихся в оперативной памяти, вычисление имитовставки для файлов и данных, содержащихся в оперативной памяти, вычисление значения хэш-функции для файлов и данных, содержащихся в областях оперативной памяти, защита TLS-соединений, реализация функций электронной подписи в соответствии с №63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Вместе с рядом эволюционных изменений в JCP 2.0 R4 добавлена поддержка Java-машин версий 12, 13 и 14 (а для Liberica JDK и OpenJDK – и поддержка работы в ОС Windows). В перечень вызовов, использование которых при разработке систем на основе «Криптопро JCP» 2.0 R4 возможно без дополнительных тематических исследований, добавлены вызовы, обеспечивающие возможность установки TLS-соединения с односторонней аутентификацией. Кроме того, допустимо эксплуатировать JCP 2.0 R4 без проведения исследований по оценке влияния с веб-сервером в составе ПО Apache Tomcat версий 7.0, 8.5 и 9.0 (при соблюдении требований документации на JCP 2.0 R4). Поддержка формата подписи CAdES-A позволяет использовать СКЗИ «Криптопро JCP» 2.0 R4 для решения задач архивного хранения документов.

«Лидеры рынка с уверенностью доверяют поддержку своих систем на Java-технологиях экспертам Bellsoft. В 2020 г. объемы контрактов выросли в семь раз. Включение Liberica JDK в список легитимных сред для новой версии «Криптопро JCP» 2.0 R4, сертифицированного ФСБ России средства электронной подписи, расширяет применение Liberica JDK в государственных информационных системах. А здесь требования к качеству и поддержке ПО особенно высоки, – отметил Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. – В современной ИТ-среде, подверженной регулярным атакам и посягательствам, надежно обеспечивать авторство, целостность и конфиденциальность информации очень сложно без криптографических средств. Получение новых сертификатов ФСБ означает, что миллионы пользователей могут опираться на техническую экспертизу мирового уровня по платформе Java и поддержку на родном языке при использовании расширенного списка платформ и версий для решения этих важных задач в соответствии с криптографическими ГОСТами».

«Одной из приоритетных задач развития для нас является расширение сред функционирования, в которых работают наши средства электронной подписи. Liberica JDK включена в реестр российского ПО, а теперь, получив положительное заключение ФСБ на использование новых версий с нашим сертифицированным криптопровайдером, она значительно расширит спектр возможностей для пользователей. И в первую очередь это относится к возможности построения систем юридически значимого электронного документооборота в среде Liberica JDK», – сказал Юрий Маслов, коммерческий директор «Криптопро».

Liberica JDK – это прогрессивная среда разработки и исполнения Java с российской техподдержкой. Все сборки верифицированы на соответствие стандарту Java SE по лицензии Oracle на Technology Compatibility Kit (TCK). Это единое решение для облачных, серверных и десктопных систем, протестированное на совместимость с ОС российских поставщиков.



Другие материалы рубрики

«Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

«Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как быстро проверить QR-код?

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий