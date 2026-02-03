Разделы

Шмырев Денис


СОБЫТИЯ


03.02.2026 «Линза» заключила партнерское соглашение с компанией Cybear 1
25.08.2020 НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ 1
21.01.2020 «Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шмырев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 155 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4797 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 338 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 1
Маслов Юрий 10 1
Гуцериев Михаил 112 1
Шоболов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
