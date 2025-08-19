Разделы

Матвеев Евгений


УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 В России запускают 3D-печать для авиастроения, двигателестроения, горнодобывающей отрасли и нефтяников 1
14.06.2023 Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ 1
15.11.2022 Резидент «Сколково» создал самый большой российский 3D-принтер 1
21.10.2021 Цифровой двойник: «Ростелеком» развернет в Анапе геоинформационную платформу РусГИС 1
23.07.2020 На платформе Mini Apps в «Вконтакте» появилось приложение «Честный знак» для проверки подлинности товаров 1
22.07.2020 Число скачиваний приложения «Честный знак» превысило миллион 1
10.07.2020 За неделю пользователи «Честного знака» проверили более миллиона кодов 1
11.06.2020 Пользователи приложения «Честный знак» проверили более 6 млн товаров 1
27.05.2019 «Ростелеком» протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием 1
20.10.2017 Ростех и Индия подписали соглашение в сфере информационных технологий 1
04.04.2017 Руководить Иннополисом поставили экс-руководителя SAP СНГ 2
12.04.2016 «Ростелеком» предложил развернуть систему видеонаблюдения в Армавире Краснодарского края 1
10.02.2016 Евгений Матвеев назначен управляющим директором SAP СНГ по кластеру из пяти стран СНГ 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Матвеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10077 3
Data Matrix - Дата Матрикс 81 2
SAP SE 5370 2
SAP CIS - САП СНГ 859 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3274 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 2
ЦРТ Инновации 70 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 2
Vocord - Вокорд 183 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
Beorg - Биорг 119 2
С-Инновации 45 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4304 1
Cryptosoft - Криптософт НТП 3 1
Microsoft Corporation 25011 1
Yandex - Яндекс 8009 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 1
F2 innovations - Ф2 инновации 14 1
ЯКласс 68 2
Рапид Био 102 2
Гепатера - Hepatera 46 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 241 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
Звезда НПП имени Г.И. Северина 10 1
УНИИКМ - Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3032 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1252 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 134 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2080 1
Фонд Росконгресс 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3225 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 544 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70084 4
Маркировка - Marking 1163 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4520 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1816 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22258 2
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 136 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12602 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3154 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12067 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6004 2
Оцифровка - Digitization 4786 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 670 2
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 33 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1498 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2591 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16527 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54657 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5499 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4242 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13130 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7038 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1980 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3630 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7104 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11013 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21467 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6081 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 596 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1403 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 129 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1467 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3535 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 261 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10799 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2014 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 368 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4719 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 40 3
Google Android 14435 2
Apple iOS 8051 2
SAP Business One - SAP B1 97 2
F2 innovations - F2 Gigantry 2 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5600 1
OpenStreetMap - OSM 60 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1905 1
Глазков Борис 48 1
Никифоров Николай 1136 1
Иванов Егор 23 1
Филимонов Михаил 4 1
Ивченко Владислав 2 1
Орехов Вячеслав 48 1
Шагалеев Руслан 8 1
Матеев Евгений 1 1
Кузнецов Никита 10 1
Харченко Андрей 1 1
Шуршин Константин 1 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 152123 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1931 2
Узбекистан - Республика 1817 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1326 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1057 2
Таджикистан - Республика 891 2
Туркмения - Туркменистан 440 2
Европа 24480 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3086 1
Индия - Bharat 5598 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14341 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2856 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 876 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 593 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 176 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1112 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1585 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1302 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1759 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19706 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53594 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4627 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1523 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14520 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5341 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5143 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4147 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 143 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25234 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2741 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1422 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6149 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9592 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11458 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 724 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5831 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5857 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 427 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 143 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 641 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
GITEX Technology - международная выставка 39 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378752, в очереди разбора - 739728.
Создано именных указателей - 181248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

