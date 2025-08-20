Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182480
ИКТ 14189
Организации 11020
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26163
Персоны 78416
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Тедеев Вадим


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн 1
19.08.2025 В России запускают 3D-печать для авиастроения, двигателестроения, горнодобывающей отрасли и нефтяников 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тедеев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 113 1
F2 innovations - Ф2 инновации 14 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 43 1
Fortis - Фортис 36 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1355 1
AMT Group - АМТ-Груп 397 1
RusProfile - Руспрофайл 17 1
МетПром 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Татнефть 233 1
Судебная власть - Judicial power 2368 1
Администрация Перми 22 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3194 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9959 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3446 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 48 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13202 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3184 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 40 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4736 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4592 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 675 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1169 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2263 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1927 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 872 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Шишенин Евгений 19 1
Матвеев Евгений 13 1
Дмитриев Александр 47 1
Мантуров Денис 117 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2587 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 2
Россия - РФ - Российская федерация 152816 2
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 23 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1598 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1560 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3098 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53828 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5855 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7766 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3525 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5898 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8147 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2546 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Машиностроение - Станкостроение - Станкоинструментальная промышленность - Machine tool construction 18 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6214 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 950 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5184 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 676 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1715 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8823 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19798 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2063 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382429, в очереди разбора - 734827.
Создано именных указателей - 182480.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: