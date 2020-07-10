Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

За неделю пользователи «Честного знака» проверили более миллиона кодов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

За неделю после старта обязательной маркировки лекарств, обуви и табачной продукции пользователи приложения «Честный знак» побили рекорд сканирований кодов на товарах – более 1 миллиона. Для сравнения, за позапрошлую неделю просканировано 765 тысяч кодов.

Хитом, по-прежнему, является обувь. Всего просканировано 4 370 060 кодов, а за неделю с 1 по 7 июля -- 768 тысячи.

«С 1 июля маркировка обуви, сигарет и лекарств стала обязательной – этот фактор стал одним из слагаемых успеха. Еще один – это наша акция с призовым фондом в полмиллиона рублей. За выполнение заданий самые активные получат вознаграждение. Шанс получить приз есть до 31 июля. При этом темпы сканирований растут, 9 июля перевалило за 9 миллионов! Добавлю удивительный факт: несмотря на разгар лета, за неделю пользователи проверили почти 9000 кодов с шуб», - сказал руководитель мобильного приложения «Честный знак» Евгений Матвеев.

На втором месте по проверке в приложении - данные Национального каталога, где можно посмотреть подробные спецификации товаров. За неделю 1-7 июля карточки в каталоге посмотрели более 178 тысяч раз, а всего – более 2 миллионов.

Резко активизировались пользователи, сканирующие коды с табака. Если за неделю с 1 по 7 июля их просканировано около 61,7 тысячи раз, то за два следующих дня – 243 тысячи. Всего же пользователи проверили более 1,1 млн кодов табака.

Лекарства только набирают обороты: за неделю их проверили 12 тысяч раз, а всего – около 73 тысяч.

Всего приложение скачали около 900 тысяч раз. Им можно сканировать коды DataMatrix (они показывают легальность товара), штрих-код, код с чека, который вам выдали в магазине, а также условные обозначения с бирок и упаковок. Так, при сканировании кодов Data Matrix на лекарствах приложение показывает следующие данные: производитель, название, серия, срок годности, комплектация упаковки. Для сигарет – наименование, дата производства, максимальная розничная цена. Для обуви – наименование, артикул, производитель, страна производства, материалы верха, низа, прокладки, цвет, размер.

Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля

Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов

Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли

CNews приглашает на работу журналистов

Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли

Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live