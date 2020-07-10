За неделю пользователи «Честного знака» проверили более миллиона кодов

За неделю после старта обязательной маркировки лекарств, обуви и табачной продукции пользователи приложения «Честный знак» побили рекорд сканирований кодов на товарах – более 1 миллиона. Для сравнения, за позапрошлую неделю просканировано 765 тысяч кодов.

Хитом, по-прежнему, является обувь. Всего просканировано 4 370 060 кодов, а за неделю с 1 по 7 июля -- 768 тысячи.

«С 1 июля маркировка обуви, сигарет и лекарств стала обязательной – этот фактор стал одним из слагаемых успеха. Еще один – это наша акция с призовым фондом в полмиллиона рублей. За выполнение заданий самые активные получат вознаграждение. Шанс получить приз есть до 31 июля. При этом темпы сканирований растут, 9 июля перевалило за 9 миллионов! Добавлю удивительный факт: несмотря на разгар лета, за неделю пользователи проверили почти 9000 кодов с шуб», - сказал руководитель мобильного приложения «Честный знак» Евгений Матвеев.

На втором месте по проверке в приложении - данные Национального каталога, где можно посмотреть подробные спецификации товаров. За неделю 1-7 июля карточки в каталоге посмотрели более 178 тысяч раз, а всего – более 2 миллионов.

Резко активизировались пользователи, сканирующие коды с табака. Если за неделю с 1 по 7 июля их просканировано около 61,7 тысячи раз, то за два следующих дня – 243 тысячи. Всего же пользователи проверили более 1,1 млн кодов табака.

Лекарства только набирают обороты: за неделю их проверили 12 тысяч раз, а всего – около 73 тысяч.

Всего приложение скачали около 900 тысяч раз. Им можно сканировать коды DataMatrix (они показывают легальность товара), штрих-код, код с чека, который вам выдали в магазине, а также условные обозначения с бирок и упаковок. Так, при сканировании кодов Data Matrix на лекарствах приложение показывает следующие данные: производитель, название, серия, срок годности, комплектация упаковки. Для сигарет – наименование, дата производства, максимальная розничная цена. Для обуви – наименование, артикул, производитель, страна производства, материалы верха, низа, прокладки, цвет, размер.