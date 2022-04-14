МТС будет развивать решения для умного дома на базе компании «Гольфстрим»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о сделке по приобретению АО «Гольфстрим охранные системы» (бренд «Гольфстрим»), одного из лидеров российского рынка безопасности, для комплексного развития новой бизнес-вертикали МТС «Умный дом». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приобрела 58,38% акций российского провайдера услуг безопасности и «Умного дома» для физических лиц и бизнеса, компании АО «Гольфстрим охранные системы». Сумма сделки составила 2 млрд руб.

«Гольфстрим» предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «Умного дома», являясь разработчиком собственной ИТ-платформы. Решения «Гольфстрим» можно устанавливать в квартирах, частных домах, магазинах и офисах.

«Решения для создания так называемого “умного дома” становятся в России все популярнее, и мы ожидаем быстрого роста этого рынка в ближайшие годы, – отметил президент МТС Вячеслав Николаев. – При этом многие технологии, которые развивает МТС, такие как интеллектуальное видеонаблюдение, аналитика данных, IoT-платформы и сети, могут лечь в основу принципиально новых решений для обеспечения безопасности недвижимости и цифрового управления домом или офисом. Поэтому мы выделяем в МТС отдельную бизнес-вертикаль “Умный дом” и планируем комплексное развитие этого сегмента на базе компании “Гольфстрим”».

«Мы планируем работать с девелоперами, помогая наполнить строящиеся дома цифровыми решениями, а значит сделать их более современными, экологичными и экономичными для будущих жильцов. Мы также уделим особое внимание развитию простых и удобных цифровых продуктов для всех, кто хочет сделать умным и безопасным дом, в котором живет», – добавил Вячеслав Николаев.

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Компания АО «Гольфстрим охранные системы» была основана в 1994 г., сегодня участником российского рынка безопасности, комплексной защиты частных и бизнес-объектов недвижимости. В России предоставляет услуги мониторинга более чем в 200 городах под торговой маркой «Гольфстрим», имеет 360 партнеров по реагированию. Абонентская база составляет 85 тыс. клиентов.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.