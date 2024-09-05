Абоненты МТС смогут звонить через «Яндекс Станцию» на телефонные номера

МТС объявляет о том, что первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через «Яндекс Станцию». С помощью нее абоненты МТС смогут звонить с умных колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы.

Внимание! Функция доступна в России во всех регионах присутствия МТС, кроме Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, Республики Чувашия и Республики Мордовия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция доступна в бета-версии практически во всех регионах присутствия МТС. Подключить ее можно бесплатно в приложении «Дом с Алисой» на всех умных устройствах Яндекса, кроме Станции Дуо Макс и телевизоров под управлением YaOS и YaOS X – в будущем звонки на телефонные номера могут появиться и на этих устройствах. Для этого в меню необходимо выбрать функцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать свой мобильный номер. После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения «Дом с Алисой». Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей.

С помощью звонков с «Яндекс Станции» общение станет более удобным. Вызовы приходят одновременно на телефон и на умную колонку. Преимущество функции состоит в том, что «Яндекс Станция» всегда на месте и на связи, ее проще услышать — звонить и принимать вызовы с умной колонки можно независимо от того, где находится телефон и включен ли он. При этом качество звонков ничем не отличается от привычных вызовов.

Принять вызов на Станции можно с помощью голосовой команды, например, «Алиса, прими звонок». Виртуальный ассистент сообщит вам имя звонящего, а вызов будет поступать на колонку синхронно с вашим мобильным телефоном, даже если он находится в режиме без звука или выключен. Для удобства пользователям доступен режим «Не беспокоить», который можно настроить на определенные временные интервалы, в течение которых Станция не будет уведомлять владельца о входящих вызовах.

Совершить звонок с умной колонки так же просто, как и принять его. Для этого достаточно произнести команду, например, «Алиса, позвони маме», и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок с «Яндекс Станции» ничем не отличается от обычного телефонного вызова: он оплачивается по вашему текущему мобильному тарифу, а собеседник видит стандартный входящий звонок с вашего номера.

«Мы постоянно совершенствуем телеком-опыт наших абонентов, внедряя новые функции и возможности первыми на рынке. Согласно данным опроса, который мы провели в этом году, 72% абонентов МТС говорит по громкой связи в среднем три раза в день, а это значит, что для большинства наших пользователей звонки через умную колонку будут привычными. Кроме того, учитывая популярность умных колонок, продажи которых из года в год активно растут, новая функция имеет все шансы стать востребованной», — сказал вице-президент по цифровым продуктам МТС Максим Лаптев.

По данным МТС, с января по июль 2024 г. в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на «Яндекс» — с момента старта продаж первой «Станции» в конце 2018 г. умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.