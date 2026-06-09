Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195957
ИКТ 15083
Организации 11627
Ведомства 1501
Ассоциации 1099
Технологии 3568
Системы 26866
Персоны 85513
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Карев Иван

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для поддержки трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА 1
27.02.2026 Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для трансляции Зимней олимпиады 1
22.04.2024 Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Карев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 217 1
Avito Tech - Авито Тех 33 1
Broadcom - VMware 2585 1
Yandex - Яндекс 9029 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15422 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 611 1
VK - Mail.ru Group 3582 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4822 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 248 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 1
Альфа-Банк 1954 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
GFG - Lamoda - Купишуз 214 1
Яндекс.Лавка 308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4471 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1343 1
BaaS - Backend as a service 152 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7350 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3227 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5040 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 186 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10483 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17823 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17738 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6993 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23954 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 281 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 741 1
Avito - Авито товары 27 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 707 1
Иваненко Андрей 2 1
Ложечкин Александр 34 1
Маресов Роман 8 1
Лаптев Максим 20 1
Назыров Руслан 1 1
Баттулин Дамир 4 1
Коверзнев Олег 3 1
Панов Анатолий 4 1
Петроченко Алексей 3 1
Лобоцкий Михаил 35 1
Гришаков Максим 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1752 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 502 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52751 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6118 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6626 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3294 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 112 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5578 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6488 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6618 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5668 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 2
South HUB 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще