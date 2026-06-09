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Карев Иван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Карев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Иваненко Андрей 2 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Маресов Роман 8 1
|Лаптев Максим 20 1
|Назыров Руслан 1 1
|Баттулин Дамир 4 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Панов Анатолий 4 1
|Петроченко Алексей 3 1
|Лобоцкий Михаил 35 1
|Гришаков Максим 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1752 1
|Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 502 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.