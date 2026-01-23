Разделы

South HUB


СОБЫТИЯ


23.01.2026 South HUB выяснил, с какими кризисами чаще всего сталкивались ИТ-руководители в 2025 году 2
22.04.2024 Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня 4

Публикаций - 2, упоминаний - 6

South HUB и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 210 1
Avito Tech - Авито Тех 10 1
Yandex - Яндекс 8550 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
Альфа-Банк 1880 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
GFG - Lamoda - Купишуз 197 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 230 1
Яндекс.Лавка 284 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 245 1
Avito - Авито товары 23 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 624 1
Лаптев Максим 19 1
Маресов Роман 4 1
Ложечкин Александр 34 1
Иваненко Андрей 2 1
Смирнов Александр 87 1
Баттулин Дамир 4 1
Коверзнев Олег 3 1
Панов Анатолий 4 1
Петроченко Алексей 3 1
Назыров Руслан 1 1
Карев Иван 1 1
Гришаков Максим 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1705 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6272 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
