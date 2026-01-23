Получите все материалы CNews по ключевому слову
South HUB
СОБЫТИЯ
|23.01.2026
|South HUB выяснил, с какими кризисами чаще всего сталкивались ИТ-руководители в 2025 году 2
|22.04.2024
|Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня 4
