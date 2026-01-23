South HUB выяснил, с какими кризисами чаще всего сталкивались ИТ-руководители в 2025 году

Финансовое давление, управленческая непрозрачность и нагрузка команд стали ключевыми источниками стресса для ИТ-руководителей, следует из опроса, проведенного сообществом South HUB среди C-level и руководителей технологических направлений. Об этом CNews сообщили представители South HUB.

Согласно исследованию, 49% опрошенных указали на финансовые стрессы и бюджетное давление как основной источник напряжения. Почти столько же — 48% — столкнулись с непрозрачными решениями руководства и ростом бюрократии, а 45% отметили проблемы организационных процессов и внутренних коммуникаций. При этом у 48% опрошенных стресс носил затяжной характер и сохранялся месяцами.

В кризисных ИТ-ситуациях руководители использовали разные стратегии работы со стрессом. Почти 48% респондентов заявили, что старались полностью отключаться от работы в нерабочее время, однако у такой же доли участников стресс сохранялся надолго и влиял на личное состояние. 41% ИТ-руководителей полностью погружались в решение проблем вместе с командой, а 36% — делегировали задачи, сохраняя управленческую дистанцию. Поддержкой коллег и менторов пользовались 28% опрошенных.

О росте рабочей нагрузки в 2025 г. сообщили 60% респондентов: 42% отметили, что работы стало больше, еще 27% — что ее стало значительно больше. Лишь 7% указали, что темп и объем работы остались прежними или снизились.

В качестве наиболее эффективных мер по снижению нагрузки ИТ-руководители чаще всего называли управленческие изменения. 55% респондентов отметили, что наибольший эффект давала более активная работа со стейкхолдерами, перестройка процессов и повышение прозрачности. 39% участников указали на перераспределение задач и найм новых специалистов, 38% — на отказ от части долгосрочных проектов и жёсткую деприоритизацию инициатив. Вместе с тем 24% опрошенных сообщили, что в пиковые периоды ни одна из мер не позволяла существенно снизить давление, и команды продолжали работать на пределе возможностей.

Технологические риски оказались менее значимыми по сравнению с управленческими. Киберугрозы и сбои инфраструктуры стали критичными для 19% участников, а технологические и операционные вызовы, включая сложности внедрения ИИ, — для 31% респондентов.

По итогам 2025 г. 61% ИТ-руководителей планируют в 2026 г. ужесточить приоритизацию и чаще отказывать бизнесу в новых запросах. 46% респондентов намерены внедрять инструменты мониторинга нагрузки и автоматизации, 25% — пересмотреть процессы найма и удержания ключевых специалистов.

При этом 15% участников планируют увеличить инвестиции в кибербезопасность, 24% пока не определились с изменениями и планируют дополнительно анализировать итоги года, а 10% сообщили, что стратегия останется прежней.

«Результаты опроса показывают, что в 2025 г. ключевые источники стресса для ИТ-руководителей находились не в плоскости работы с технологиями, а в менеджерских вызовах: управление и распределение ресурсов. Во многих компаниях кризисы по-прежнему “вывозятся” за счёт личного ресурса руководителей, а не за счет устойчивых процессов», — сказал Максим Политов, CMO South HUB.

В исследовании приняли участие ИТ-руководители уровней Lead, Head, Director и Chief / Executive. Более 43% респондентов занимают позиции Chief / Executive и Director, еще 42% — Head-направлений. Почти половина участников (46%) управляют командами численностью от 50 до 300 сотрудников, а около 26% — подразделениями более 300 человек.

Исследование проводилось в конце 2025 — начале 2026 гг. и охватило технических и продуктовых руководителей компаний от 10 до 1000+ сотрудников. Среди респондентов — CTO, CPO, CEO, директора и руководители подразделений из компаний разного масштаба, включая крупный бизнес и быстрорастущие команды.