МТС начала поддерживать формат RCS-сообщений

МТС внедрила поддержку формата RCS (Rich Сommunication Services) для обмена сообщениями и медиафайлами на Android-смартфонах.

Абоненты МТС могут обмениваться сообщениями в мессенджерах, работающих по стандарту RCS. Это расширит возможности предустановленного на Android-смартфонах приложения «Сообщения», который ранее работал только как SMS-клиент. Для того, чтобы приложение начало работать с поддержкой стандарта RCS необходимо обновить операционную систему до последней версии.

RCS позволяет создавать групповые чаты до 100 человек, обмениваться медиафайлами, делиться статусами и локациями. Даже, если на телефоне получателя не установлен ни один из мессенджеров, он получит текстовое сообщение в стандартном SMS-клиенте.

«Стандарт RCS открывает абонентам МТС новые возможности для общения в мобильной среде. Основные его преимущества – потенциально большой охват за счёт нативности поддерживающих его приложений. Новый канал коммуникации будет интересен также бизнесу и их клиентам, благодаря интеграции в мессенджер функционала бесшовных покупок, обмена файлами и других интерактивных элементов», — сказал директор департамента продуктов и партнёрств МТС Максим Лаптев.

Запуск RCS в сети МТС начнется с Москвы, и поэтапно охватит все другие регионы России. Первыми оценить возможности RCS смогут владельцы следующих моделей Samsung: Galaxy A10, A30, A30s, A40, A41, A50, A51, A71, M21, M31, M31s, S10, S10 Lite, S10+, S10e, S20, S20 FE, S20+, S9, S9+ и J6+.

МТС планирует добавлять новые модели и ведет переговоры с производителями смартфонов по подключению к RCS.