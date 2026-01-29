Разделы

АФК Система Sistema Smarttech


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.01.2026 В России создается гигант по прокату электросамокатов. Власти против 1
16.01.2024 МТС получил контроль над крупным сервисом проката электросамокатов 1
10.01.2022 Sistema SmartTech инвестирует в платформу по найму временного персонала MyGig 1
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1843 3
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 65 1
MyGig - Май гиг.ру 1 1
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 1
Brayne 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14498 1
Yandex - Яндекс 8557 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 203 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1036 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 69 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 122 1
Altus Capital 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 93 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1096 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3737 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 700 1
FreePik 1480 1
Шойгу Ксения 3 2
Лаптев Максим 19 1
Кладов Евгений 1 1
Дудаш Григорий 1 1
Казинец Вадим 2 1
Партин Илья 2 1
Стефанюк Ольга 2 1
Туринге Иван 31 1
Сандрыгайло Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158018 3
Европа 24670 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46018 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 1
Германия - Федеративная Республика 12953 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3302 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1707 1
Япония 13562 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 799 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 236 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 429 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 123 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Трушеринг 6 1
