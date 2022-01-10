Sistema SmartTech инвестирует в платформу по найму временного персонала MyGig

Sistema SmartTech, венчурный фонд АФК «Система», инвестировал 50 млн руб. в компанию MyGig Invest Ltd, разработчика платформы по поиску разовых или регулярных подработок. Sistema SmartTech стал лид-инвестором раунда финансирования на общую сумму 120 млн руб., в котором также приняли участие Altus Capital и акционеры фэмили офиса Brayne. Привлеченные средства MyGig планирует направить на развитие платформы и географическую экспансию.

Платформа MyGig помогает компаниям быстро находить временных исполнителей в загруженные часы или высокий сезон. В свою очередь, временные исполнители благодаря платформе получают возможность выполнять подработки с гибким графиком, рядом с домом и иметь официальный заработок. Выполнять заявки на платформе могут только самозанятые граждане.

Сейчас на платформе MyGig зарегистрированы 170 тыс. исполнителей, а ее клиентами являются крупные сетевые компании потребительского сектора, рестораны, службы доставки, например, «Азбука вкуса», «Магнит», X5, «Лента», Hoff, «ДоДо Пицца», «Самокат» и прочие.

С помощью платформы заказчики привлекают временных исполнителей различных массовых профессий: работников торгового зала, курьеров, грузчиков, работников кухни, продавцов, комплектовщиков и т.д.

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса Бизнес

«Последние месяцы мы активно анализировали рынок HR Tech — по нашим расчетам, он превысит 100 млрд руб. в течение пяти лет. В мире и в России в частности наблюдается острая нехватка линейного персонала, что особенно сильно проявляется в сегментах гостинично-ресторанного бизнеса и работы с товарами повседневного спроса. С учетом возросшей конкуренции за персонал, работодателям необходимо применять новые и технологичные методы для подбора, а также для удержания персонала. В связи с этим, мы считаем, что наличие цифровых сервисов позволит повысить эффективность бизнеса и создаст новые, более комфортные условия для сотрудников», - сказала управляющий партнер фонда Sistema SmartTech Ксения Шойгу.

«Количество самозанятых в России достигло 3,5 млн человек, что в два раза больше, чем в начале 2021 г. Всего самозанятые задекларировали уже 745 млрд руб. дохода. Цифровизация рынка подработки приведет к постепенному вытеснению из него традиционных игроков в пользу более гибких и современных инструментов», - отметил Илья Партин, инвестиционный директор фэмили офиса Brayne.