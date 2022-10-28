Технический директор «Авито» стал лауреатом премии «Топ-1000 российских менеджеров»

Максим Сапронов, технический директор «Авито», стал лучшим директором по информационным технологиям в России по итогам премии «Топ-1000 российских менеджеров».

Лучший директор

Вчера в «Геликон-опере» были названы победители юбилейной XX премии «Топ-1000 российских менеджеров». Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров в партнерстве с ИД «Коммерсант», выбрали Максима Сапронова, технического директора «Авито» и генерального директора «Авито Тех», лучшим директором по информационным технологиям.

Максим Сапронов, технический директор Авито » и генеральный директор «Авито Тех», стал лучшим директором по информационным технологиям

«Когда-то, когда я еще не работал в «Авито», я слышал, что «Авито» делают 10 разработчиков за МКАД-ом. Это совершенно не так. В «Авито Тех» около 1,8 тыс. сотрудников, и 1300 человек – это технологическая команда, которую я возглавляю. Эту команду мы собирали последние 4 года, и она стала своеобразным центром гравитации, который позволяет притягивать лучших разработчиков. У нас под капотом первоклассные технологии, которые позволили в этом году стать «Авито» классифайдом №1 в мире. Я искренне надеюсь, что эта награда, которая стала признанием заслуг компании и меня лично, позволит продолжить российскую инженерную школу, которая и привела «Авито» к этому успеху», – поделился Максим Сапронов.

В «Авито» сегодня три действующих офиса – в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани. Почти 5,5 тысяч сотрудников компании начинают свой рабочий день из 50 городов в регионах. Год назад в рамках развития компании был выделен «Авито Тех» как технологическое ядро компании, где трудятся высококвалифицированные кадры, которые умеют создавать современные технологические продукты, а также те, кто помогает ими управлять, поддерживать и развивать отечественный массовый сервис как лучший в мире.■