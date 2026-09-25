Trisigma открывает доступ к платформе A/B-тестирования для бизнеса в СНГ

Trisigma, платформа A/B-тестирования от «Авито», станет доступна компаниям в Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане. По оценке Trisigma, рынок data-решений для бизнеса в этих странах составляет около 35 млрд руб., а потенциальная аудитория таких решений — порядка 23 тыс. компаний. В сегменте платформ для A/B-тестирования Trisigma рассчитывает занять долю 20–25% к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Trisigma — собственная разработка «Авито» для проведения и анализа A/B-экспериментов. Платформа помогает продуктовым и аналитическим командам управлять экспериментами, рассчитывать и хранить продуктовые метрики и анализировать результаты в единой системе. В 2025 г. «Авито» приобрел платформу продуктовой аналитики Sigma у EXPF. Сделка усилила экспертизу команды Trisigma и расширила возможности платформы.

На новых рынках Trisigma будет доступна в двух версиях. Trisigma Essential предназначена для управления аудиторией экспериментов и продуктовыми релизами, Trisigma Enterprise — для расширенной аналитики.

Обе версии можно будет развернуть тремя способами: как облачный сервис (SaaS), в виртуальном частном облаке (VPC) или на собственной инфраструктуре клиента (on-premise). Работать с платформой можно будет через приложение, браузер или API — программный интерфейс для интеграции с другими системами.

Команда Trisigma также будет оказывать консалтинговые услуги: обучать работе с продуктовыми экспериментами и математической статистикой, помогать выстраивать процессы запуска и анализа экспериментов, разрабатывать метрики и процессы подготовки данных.

«На рынках Армении, Грузии, Казахстана и Узбекистана мы видим потенциал для готовых технологических решений, которые позволяют компаниям быстрее запускать эксперименты и проверять продуктовые гипотезы вместо создания собственной инфраструктуры с нуля. По нашим оценкам, разработка и поддержка аналогичной платформы собственными силами обходится в среднем от 50 млн руб. в год, тогда как стоимость лицензии на готовое решение начинается от 2,5 млн руб. в год», — сказал Виталий Черемисинов, руководитель направления Trisigma в «Авито».

Какие задачи решает платформа

Платформа позволяет компаниям автоматизировать проведение A/B-экспериментов и поэтапный запуск новых функций, централизовать расчет и хранение продуктовых метрик, а также автоматически анализировать результаты экспериментов. Распределение аудитории, расчет результатов, хранение и визуализация метрик объединены в одной системе, поэтому компаниям не требуется создавать и поддерживать собственную платформу для экспериментов.

На российском рынке Trisigma используют более 60 компаний, в том числе «Бургер Кинг Россия», «Детский мир», банки и райдтех-компании.