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Avito Авито Премиум

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.07.2026 «Авито» назначил Сергея Хакимова старшим директором по горизонтальным продуктам 1
10.10.2024 Команда «Авито» перешагнула отметку в 10 тыс. сотрудников 1
03.04.2024 «Авито» запускает отдельный раздел «Авито Молл» с товарами в новом и отличном состоянии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1606 2
Бронирование - Booking 957 1
Аксессуары 4252 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1152 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21857 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5226 1
Data Fusion - Слияние данных 100 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6187 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13113 1
Avito - Авито Молл 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6201 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 1
Avito Tech - Emcee 5 1
Avito Tech - Trisigma 10 1
Avito - Авито Путешествия 58 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1909 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8754 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5562 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8833 1
Паспорт - Паспортные данные 2823 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3072 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1641 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3442 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 671 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 927 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5529 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 405 1
Fashion industry - Индустрия моды 362 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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