Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172593
ИКТ 13422
Организации 10522
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3415
Системы 25357
Персоны 74046
География 2791
Статьи 1513
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Грачева Ирина



09.04.2025 «Яндекс Карты» запустили нейросетевые рекомендации мест в городе 1
03.04.2024 «Авито» запускает отдельный раздел «Авито Молл» с товарами в новом и отличном состоянии 1
14.07.2022 «Авито» определит рыночную цену смартфона для пользователей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Грачева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 934 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3075 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4869 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11296 1
Аксессуары 3944 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4029 1
Калькулятор - Calculator 348 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7729 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5355 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 1
Avito - Авито Премиум 2 1
Avito - Авито Молл 3 1
Avito - Авито товары 16 1
Комаров Павел 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 147102 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1494 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4930 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7146 1
Паспорт - Паспортные данные 2562 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1690 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2779 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1354 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 143 1
Fashion industry - Индустрия моды 250 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 717 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5614 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3263 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153