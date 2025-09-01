«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов всех светофоров в центре Москвы

«Яндекс Карты» и «Навигатор» стали приложениями, в которых в реальном времени отображаются сигналы всех автомобильных светофоров внутри Садового кольца, а также сразу в нескольких районах Москвы. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от ЦОДД (Центр организации дорожного движения) Москвы. Обновление поможет планировать поездки, а также сделает их более предсказуемыми и безопасными. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Чтобы увидеть сигналы светофоров, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение. «Карты» и «Навигатор» покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер. Проверить сигнал светофора можно и когда телефон заблокирован — в режиме Live Activity и на Dynamic Island на устройствах Apple. При необходимости онлайн-светофоры можно отключить в настройках.

Во время следования по маршруту «Карты» и «Навигатор» напомнят о важности следить за дорогой. Так, если пользователь будет слишком быстро приближаться к светофору с красным сигналом, приложение предупредит его звуком. Когда сигнал сменится на зеленый, прозвучит другой звук.

«Карты» и «Навигатор» также учитывают время до смены сигнала при построении маршрута. Например, если поездка заканчивается за светофором, длительность пути увеличится на время, которое нужно, чтобы его проехать. В будущем появится возможность рассчитать зеленую волну — маршрут с наименьшим количеством красных сигналов светофоров.

«Мы постоянно улучшаем опыт пользователей, соединяя городские данные с технологиями «Яндекса». Так, по всей России работают живые метки транспорта, а в Москве можно оплатить парковку прямо в «Картах». Онлайн-светофоры — это еще один пример того, как оцифрованная инфраструктура дает людям дополнительные возможности и делает ежедневные маршруты предсказуемыми и способствует безопасности дорожного движения», — сказала Ирина Грачева, руководитель сервиса «Яндекс Карты».

«Яндекс» запустил онлайн-светофоры совместно с ЦОДД Москвы. «Карты» и «Навигатор» получают данные о сигналах светофоров из Интеллектуальной транспортной системы ЦОДД, обрабатывают их и показывают пользователю в реальном времени. Кроме того, в ближайшее время пользователи смогут сообщать о неточностях в сигналах светофоров в «Картах».

«Совместная работа ЦОДД с навигационными системами делает движение в столице более комфортным. Передача данных о сигналах светофора на умных перекрестках в навигатор поможет автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах», — отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности

Уже сейчас в реальном времени отображаются сигналы светофоров внутри Садового кольца и в районах Савеловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно. В будущем онлайн-светофоры станут активными по всей Москве и в других городах России.