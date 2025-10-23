Разделы

В «Яндекс Картах» появилась страховка автомобиля на время поездки с почасовой оплатой

В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» теперь можно оформить КАСКО на время поездки с оплатой за час или на более длительный период по фиксированной цене. Так водители смогут оформлять страховку только тогда, когда она им понадобится. Это первый в России почасовой страховой продукт, доступный в навигационном сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Наши исследования показали, что пользователям интересна возможность застраховать машину прямо там, где они планируют поездки. Им важно не просто строить маршруты, но и решать практические задачи в дороге быстро и без лишних действий. Страхование автомобиля значительно дополняет экосистему транзакционных сценариев в «Картах» и «Навигаторе». Водители могут посмотреть, как доехать до нужного места, оплатить заправку и парковку, а еще сразу застраховать машину на время в пути», — сказала Ирина Грачева, руководитель «Яндекс Карт».

Стоимость полиса — от 40 руб. в час. Подключить его можно в «Яндекс Картах», в режиме навигатора, нажав кнопку с логотипом «Яндекс Заботы» внизу страницы. В «Яндекс Навигаторе» эта кнопка видна прямо на главном экране. После клика откроется раздел оформления страховки. Нужно будет ввести только номер и марку машины.

Для оформления подойдут легковые автомобили категории B не старше 15 лет с российскими нетранзитными номерами. Машина должна принадлежать физлицу и использоваться в личных целях. Полис покрывает ущерб автомобилю от ДТП, противоправных действий третьих лиц и стихийных бедствий. Компенсируется до 1,5 млн руб. на ремонт, также предусмотрена выплата до 1,5 млн руб. на всех пассажиров при ДТП.

КАСКО можно оформить не только на время поездки, но и на более длительный срок. Например, доступны варианты тарифов: на три дня, неделю, несколько недель или месяц. Страховка особенно пригодится для поездок за город или в незнакомый регион, во время плохих погодных условий или в час пик. Также она актуальна для тех, кто редко садится за руль или передает машину другому водителю. Легкость подключения и гибкость тарифов помогут снизить барьер для оформления КАСКО у тех, кто раньше не пользовался страховкой из-за высокой стоимости и сложности оформления.

