«Авито» запускает отдельный раздел «Авито Молл» с товарами в новом и отличном состоянии

«Авито» запускает отдельный раздел внутри мобильного приложения, где будут продаваться товары в новом и «как новом» состоянии только от проверенных продавцов с высокой репутацией. Товары будут доступны для покупки онлайн с доставкой, кроме того, на них будет действовать опция возврата. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Проект получил название «Авито Молл» и отличается оформлением главной страницы от основного пространства «Авито». В разделе можно будет приобрести товары основных потребительских категорий «Авито»: одежду, обувь и аксессуары, товары для детей и игрушки, электронику, запчасти, мебель и товары для дома. Раздел стал доступен 100% пользователей на мобильных устройствах. Зайти в «Авито Молл» можно будет с главной страницы приложения, через сториз, кроме того, запущен отдельный фильтр в поиске по товарам «Авито Молл».

Особенность раздела в том, что он работает по следующей модели: покупка всех товаров (кроме самых крупногабаритных) доступна онлайн через «Авито Доставку», а все товары, представленные в нем, – в новом и «как новом» (отличном, без следов эксплуатации) состоянии. Также, на объявления раздела будет распространяться опция возврата после покупки: в течение 14 дней — от частных продавцов, и в течение 15 дней — от компаний. В «Авито Молле» будут представлены отобранные частные и профессиональные продавцы с рейтингом не ниже 4,5 звезд, заработавшие себе репутацию на платформе и и положительные отзывы. Кроме того, продавцы «Авито Молла» подтвердили свой профиль — прошли проверку документов по паспорту (либо «Госуслугам» или другим способом) или ИНН.

Авито «Авито» запускает отдельный раздел «Авито Молл» с товарами в новом и отличном состоянии

Для покупателей такой формат облегчает поиск новых товаров и вещей в «как новом» — отличном состоянии, отсекая нерелевантные и подержанные варианты. А продавцам позволит привлечь дополнительный трафик на свои объявления за счет нахождения в выделенном пространстве.

«Мы начали первые тесты этого сервиса год назад, тогда в закрытом режиме раздел стал на несколько недель доступен одному миллиону пользователей «Авито». В течение года мы совершенствовали механики и работали над ассортиментом «Молла» — к открытию в нем доступно почти 4 млн объявлений от 30 тыс. продавцов. Уже по итогам тестов мы увидели, что в «Авито Молле» продажи выше на 11%, чем в основном пространстве «Авито». Для нас «Авито Молл» — это пользовательский опыт нового уровня на «Авито»: избранные продавцы платформы, возможность получить лучшие предложения по всей России, чистота и аккуратность контента — в фотографиях и описаниях объявлений. А наличие товаров в новом и «как новом» состоянии от магазинов и частных продавцов позволит выбрать оптимальный вариант на свой бюджет», — отметила Ирина Грачева, директор по продуктам «Авито Товаров».

В июле 2023 г. платформа запустила на мобильных устройствах «Авито Премиум» — отдельное пространство, в котором размещены объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность, а также вещи российских дизайнеров. Аутентификацию проводит по фото партнёр «Авито», международный лидер рынка проверки фэшн-товаров. Объявления в «Авито Премиум» набирают в среднем на 40% больше просмотров, чем в основном разделе одежды и обуви.

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«Авито» — онлайн-платформа объявлений. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.