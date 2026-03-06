Разделы

Экс-топ менеджер Авито Виталий Туманов запустил зарубежный стартап

Виталий Туманов, бывший советник по продукту и новым направлениям бизнеса Авито, запускает собственный проект на зарубежных рынках.

По словам Туманова, это будет технологический стартап в ИТ-сфере, ориентированный на массового пользователя. Запуск проекта намечен на вторую половину текущего года, название, география, инвестор и другие детали пока не раскрываются. Сервис будет работать самостоятельно, при этом не исключается коммерческое партнерство с крупнейшими вендорами и компаниями в рынках присутствия и России.

«Нам удалось собрать команду единомышленников — выходцев из крупнейших ИТ-компаний. Вместе с ними мы хотим создать сервис, который соберет в себе лучшие практики современных цифровых платформ и будет служить людям, помогать в повседневной жизни. В нашей задумке — объединить в одной платформе возможности классифайда, транзакционных сервисов и финтеха, логистики и привнести решения в пользовательской опыте, которые еще не используются на рынке, в том числе с применением искусственного интеллекта», — комментирует Виталий Туманов.

Виталий Туманов проработал в Авито 4 года как директор по продукту для частных пользователей, развивавший механики для повышения качества и удобства сервисов компании. До этого он развивал сервисы Google (отвечал за запуск Google Pay в России), а также возглавлял отдел продуктового менеджмента в «Яндекс.Еде». Прошлой осенью Туманов перешел на роль директора и советника по новым направлениям бизнеса и экспериментальным проектам, в Авито при этом подчеркнули, что новая роль позволит бывшему топ-менеджеру развивать собственные проекты.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Ранее Авито сообщал, что Виталий покинул команду для разработки собственных проектов. Туманов упоминал, что часть команды, находившаяся в его прямом подчинении, может перейти в стартап для совместной работы над новыми проектами.

Весной 2025 года стало известно, что Авито рассматривал возможности развития на зарубежных рынках. Позднее, в январе 2026 года, управляющий партнер Авито Иван Гуз прокомментировал, что компания пересмотрела эти планы и сосредоточится на развитии собственных ИТ-продуктов и сервисов для внешних B2B партнерств — в частности сервиса для автоматизации А/B-тестирования и комплексной аналитики Trisigma и SaaS-продукты для разработки и поддержания сервисов, модерации, автоматизации поддержки и безопасности.

