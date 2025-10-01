IBM гонит независимых разработчиков ПО для мейнфреймов в облако. Эмулятор для ПК отправляют на свалку

Подножка от IBM

IBM приняла решение отказаться от дальнейшего развития инструментария для разработки ПО для мейнфреймов на обычных ПК с процессорами архитектуры x86. Вместо этого корпорация предлагает программистам и тестировщикам переходить на его облачный вариант, пишет The Register.

В сообщении для клиентов, опубликованном на официальном сайте IBM 30 сентября 2025 г., говорится, что с 31 декабря этого года компания прекращает продвижение System z Personal Development Tool (zPDT). Поддержка продукта завершится годом позже – 31 декабря 2026 г.

IBM zPDT включает эмулятор, позволяющий выполнять ПО для мейнфреймов IMB Z на базе процессоров System z в операционных системах семейства Linux, для аппаратных платформ архитектуры x86.

В IBM подчеркивают, что zPDT не подходит для использования в качестве продакшен-окружения и должно применяться исключительно по прямому назначению – для целей обучения, разработки ПО, а также дальнейшей демонстрации его работы.

IBM IBM отправила часть разработчиков ПО для своих мейнфреймов в облако

Мейнфрейм – универсальная высокопроизводительной и отказоустойчивая серверная система, оснащенная значительными ресурсами ввода-вывода, большим объемом оперативной и постоянной памяти и предназначенный для использования в критически важных системах с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой, к примеру, в банках. IBM является родоначальником таких систем: первая ЭВМ такого типа System/360 была представлена еще в 1964 г.

IBM продолжает выпуск мейнфреймов и в 2025 г. Так, в апреле была представлена модель z17, которая функционирует на базе продвинутого процессора Telum II и предназначенная для решения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Добро пожаловать в облако

В качестве замены локальному инструментарию IBM предлагает независимым поставщикам ПО новой облачной услугой, оказываемой по требованию (on-demand). В ее рамках клиент сможет получить доступ к виртуализованным окружениям с IBM z/OS на базе Linux, которые предоставляются динамически, с использованием средств автоматизации и «практически бесшовно» – для целей тестирования и разработки ПО под мейнфреймы IBM.

Виртуальная инфраструктура развертывается в собственном дата-центре IBM, что позволяет обеспечить ее высокую производительность. Окружение IBM z/OS основано на стандартном образе ОС и включает последние версии необходимого ПО.

Услуга, как ожидается, станет доступной с 31 октября 2025 г.

Чтобы стать воспользоваться услугой, разработчик должен быть частью партнерской программы IBM Partner Plus. Как и в случае с zPDT, облачный эмулятор запрещается применять для развертывания и дальнейшей эксплуатации ПО в реальных условиях, а также в иных, не связанных с разработкой ПО для машин IBM Z, коммерческих целях.

«IBM уделяет особое внимание повышению производительности, безопасности и удобству использования для нашего сообщества независимых поставщиков ПО. IBM рада предложить новую, усовершенствованную программу IBM z/OS, предоставляемую по требованию, для независимых поставщиков ПО, представляющую собой готовое упрощенное решение», – заявил представитель IBM в разговоре с The Register, отвечая на вопрос о причинах отказа от поддержки zPDT.

Странное решение

Как отмечает издание, шаг IBM не вполне логичен, поскольку zPDT, казалось бы, был инструментом, способным побудить разработчиков к написанию кода для System z или хотя к знакомству с ней.

В Omdia, исследовательской и консалтинговой компании со специализацией на анализе технологического рынка, решение «Голубого гиганта» тоже считают странным.

«Это странно, ведь SDK для ПК предназначен в первую очередь для популяризации [технологий IBM], – отметил главный аналитик Omdia Roy Illsley (Рой Иллсли).

Впрочем, zPDT не единственный инструмент разработки ПО для мейнфреймов, работающий на ПК. Z Development and Test environment (ZD&T) также позволяет запускать ПО под z/OS на самых обычных x86-совместимых компьютерах – как в локальной инфраструктуре, так и в облачной среде. В IBM не ответили на вопрос The Register, не собирается ли она отказаться от дальнейшего развития ZD&T.

Помимо официальных zPDT и ZD&T существует эмулятор Hercules с открытым исходным кодом. Однако он способен лишь эмулировать набор инструкций System Z, поставляется без операционной системы, а IBM не одобряет его использование.