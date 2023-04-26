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Kavanaugh Jim Каванаг Джим

СОБЫТИЯ


26.04.2023 Разработчик главного в мире коммерческого Linux начал массовые увольнения, несмотря на бизнес-успех 2
21.04.2022 IBM впервые в истории раскрыла свою выручку в России 2
16.02.2017 Dell EMC запускает новую интегрированную партнерскую программу 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Kavanaugh Jim и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9701 3
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5371 2
Apple Inc 13157 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Arrow Electronics 15 1
Samsung Electronics 11068 1
SAP SE 5602 1
Microsoft Corporation 25776 1
Lenovo Group 2447 1
Intel Corporation 12812 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4644 1
Oracle Corporation 7074 1
Red Hat 1378 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Google LLC 12692 1
Titanium 88 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 1
Kyndryl 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
Почта России ПАО 2371 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12907 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18130 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6687 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9306 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8651 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3584 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12206 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5502 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
Red Hat Ansible 143 1
Linux OS 11535 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Red Hat OpenShift 169 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Dell PartnerDirect - Dell Partner Connect 4 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 3
Byrne John - Бирн Джон 9 1
Hicks Matt - Хикс Мэтт 3 1
Rhone Kevin - Роун Кевин 2 1
Исаакян Константин 6 1
Collins Michael - Коллинз Майкл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 2
Казахстан - Республика 6049 1
Беларусь - Белоруссия 6290 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Украина 7928 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 1
США - Северная Каролина 328 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3130 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 228 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7524 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 869 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Bloomberg 1627 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2664 1
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