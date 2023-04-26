Индексная книга (каталог) CNews*
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Kavanaugh Jim Каванаг Джим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 7
Kavanaugh Jim и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9701 3
|Dell EMC 5180 2
|Cisco Systems 5371 2
|Apple Inc 13157 2
|Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
|Arrow Electronics 15 1
|Samsung Electronics 11068 1
|SAP SE 5602 1
|Microsoft Corporation 25776 1
|Lenovo Group 2447 1
|Intel Corporation 12812 1
|HP Inc. 5883 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4644 1
|Oracle Corporation 7074 1
|Red Hat 1378 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
|Google LLC 12692 1
|Titanium 88 1
|ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 1
|Kyndryl 5 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 3
|Byrne John - Бирн Джон 9 1
|Hicks Matt - Хикс Мэтт 3 1
|Rhone Kevin - Роун Кевин 2 1
|Исаакян Константин 6 1
|Collins Michael - Коллинз Майкл 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.