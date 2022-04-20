IBM впервые в истории раскрыла свою выручку в России

Выручка IBM в России

Американская компания IBM получила около $300 млн (22,1 млрд руб. по среднегодовому курсу ЦБ) выручки от продаж в России в 2021 г. Прибыль компании составила $200 млн (147,4 млрд руб.). Об этом сообщил старший вице-президент и финансовый директор IBM Джим Кавано (Jim Kavanaugh) в ходе конференц-звонка с топ-менеджерами, посвященным квартальному отчету компании. Его расшифровка опубликована на сервисе Seeking Alpha. Ранее, судя по открытым источникам, компания свою выручку в России не раскрывала.

Глава компании Арвинд Кришна (Arvind Krishna) отметил, что влияние России на бизнес IBM измеримо, но не велико. Бизнес компании в России сосредоточен в высокопроизводительной инфраструктуре и программном обеспечении.

В 2022 г. IBM не ожидает прибыли в России из-за приостановки деятельности в России, из чего можно предположить, что в этом году компания не планирует возобновлять продажи своей продукции.

Совокупная выручка IBM по миру в 2021 г. составила более $57 млрд.

Уход IBM из России

В начале марта 2022 г. на фоне специальной военной операции на Украине IBM полностью прекратила продажу своих разработок на территории России.

IBM в 2021 г. заработала $300 млн в России. В 2022 г. она их не получит

Глава компании также сообщил о том, что IBM оказывает помощь своим сотрудникам из России, включая переезд. Кришна также подчеркнул, компания не ведет дела с российскими военными организациями. Среди крупнейших клиентов IBM — РЖД, Сбербанк, «Почта России», Газпромбанк, «Аэрофлот», «Норникель» и др.

Ответные жесты

Американская IBM входит в число крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения с рыночной капитализацией свыше $113 млрд. Она стала одной из десятков зарубежных компаний, буквально на несколько дней принявших решение о временном или перманентном уходе из России. Ранее то же самое в течение последней недели сделали, помимо прочих, AMD и Intel, Apple, Microsoft, Samsung и Cisco, а также SAP и Oracle.

В конце марта 2022 г. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) приостановила действие лицензий продуктов IBM, Microsoft, Oracle, SAP и других иностранных компаний.

ФСТЭК начала замораживать сертификаты после того, как иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России из-за начала специальной операции на Украине. На 25 марта 2022 г., приостановлено уже 56 сертификатов.

Это чревато тем, что российские промышленные компании и банки, использующие, например, SAP и Oracle, должны будут заменить их на сертифицированные отечественные альтернативы.