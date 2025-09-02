Разделы

Saueressig Thomas Зауэрэссиг Томас


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако» 1
29.04.2021 «Сименс» и SAP вместе будут разрабатывать решения для управления жизненным циклом 1
16.07.2020 Siemens и SAP объединят усилия для ускорения промышленной трансформации 1
05.02.2020 SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до 2040 года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Saueressig Thomas и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5378 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 2
Siemens AG - Siemens Group 2611 2
Mendix 8 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
Microsoft Corporation 25030 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
SAP Product Engineering 1 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7062 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 612 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3301 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1828 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22335 2
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 48 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14301 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16299 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9103 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16576 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1470 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 154 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6758 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 1
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 8 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 2
Siemens Teamcenter 67 2
SAP AIN - SAP Asset Intelligence Network 3 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP ASPM - SAP Asset Strategy and Performance Management 2 1
Siemens Xcelerator 4 1
Siemens MindSphere 26 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 1
Scott Jeff - Скотт Джефф 1 1
Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 1
Parker Bob - Паркер Боб 2 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1681 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4155 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7164 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 1
DSAG - German-Speaking User Group 1 1
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
