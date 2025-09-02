SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

SAP инвестирует более 20 млрд евро в «суверенное облако» для поддержки европейских амбиций в области искусственного интеллекта. SAP – это немецкий разработчик ПО, повернувшийся в сторону ИИ и облаков лишь сравнительно недавно.

Деньги в облаках

Немецкая компания SAP, всемирно известный разработчик систем управления предприятием (ERP), решила по-крупному вложиться в облачный бизнес. Она официально заявила о намерении инвестировать свыше 20 млрд евро в так называемое «суверенное облако» (Sovereign Cloud). Это инициатива SAP по развитию европейских облачных сервисов.

20 млрд евро SAP потратит не одномоментно. В ее планы входит постепенное вливание средств – названную сумму она растянет на ближайшие 10 лет.

Основная цель SAP заключается в «суверенизации» данных своих европейских пользователей. Она стремится хранить эту информацию на территории Евросоюза, чтобы соответствовать местным законам.

CNews Облачный суверенитет - новая цель SAP

Как пишет CNBC, SAP объявила о своих «облакоцентричных» намерениях как раз тогда, когда страны по всему миру все чаще обращаются к именно к локальной вычислительной инфраструктуре, а не к иностранной, когда речь идет о необходимости обучения и эксплуатации мощных систем искусственного интеллекта.

Что изменится

В числе прочего SAP сообщила о масштабном развитии своей облачной платформы. В частности, теперь она предлагает своим клиентам опцию «инфраструктура как услуга» (Infrastructure as a Servicve, IaaS), позволяющую компаниям получать доступ к различным вычислительным сервисам через сеть центров обработки данных SAP.

SAP – пока не очень крупный игрок на этом рынке. В лидерах – американские компании AWS, Google и Microsoft с суммарной долей 63% на троих (II квартал 2025 г., Statista.com). SAP не входит даже в топ-8, который замыкают SalesForce, IBM Cloud и Tencent Cloud с 2-процентной долей у каждой.

Отдельно компаниям будет предложена прямо противоположная опция. Если IaaS предполагает использование дата-центров SAP для запуска собственной инфраструктуры, то новая услуга подразумевает возможность использовать инфраструктуру SAP в своих собственных центрах обработки данных.

Это все свое, родное

В заявлении SAP очень много внимания уделено превосходству Европы в цифровом мире. «Лидерство Европы в следующей эре цифровых инноваций, особенно в области искусственного интеллекта, будет зависеть от того, насколько эффективно мы применяем ИИ для решения различных отраслевых задач», – отметил Томас Зауэрессиг (Thomas Saueressig), член исполнительного совета SAP SE, отвечающий за обслуживание клиентов.

Также 2 сентября 2025 г. Зауэрессиг провел пресс-конференцию, в которой сообщил: «Инновации и суверенитет не могут быть двумя отдельными вещами – они должны быть вместе» (цитата по CNBC).

Он добавил, что для европейских компаний важно иметь доступ к новейшим технологическим достижениям, включая искусственный интеллект, «в контексте полного суверенитета» (in a full sovereign context).

С Зауэрессигом солидарен и Мартин Мерц (Martin Merz), президент SAP Sovereign Cloud. «Цифровая устойчивость Европы зависит от суверенитета, который является безопасным, масштабируемым и готовым к будущему, – заявил он. – Комплексное предложение SAP для суверенного облака обеспечивает именно это, предоставляя клиентам свободу выбора модели развертывания и помогая обеспечить соответствие самым высоким стандартам».

Суверенитет на бумаге

Технологический суверенитет – весьма популярная тема в последние годы, и таковой ее сделали геополитические противоречия, подчеркивает CNBC. Компании буквально вынуждены оценивать свою зависимость от иностранных технологий и стараться уменьшить ее.

Вот только на деле это если и работает, то совершенно не так, как о том говорят SAP и другие компании. Например, американские AWS и Microsoft, будучи лидерами мирового рынка облаков с совместной долей 50% (II квартал 2025 г., Statista.com) вовсе не намерены терять европейский рынок.

Обе компании ране объявили о своих новых инициативах в области суверенного европейского облака. Нововведения призваны обеспечить хранение данных их европейских пользователей на территории ЕС. В итоге, с одной стороны, суверенитет соблюдается, с другой, европейскими компаниями AWS и Microsoft становиться не торопятся.