«Сименс Энергетика» выходит на фондовый рынок

«Сименс Энергетика АГ» разместила свои акции на Франкфуртской фондовой бирже. Начальная цена торгов составила 22,01 евро за акцию, что соответствует суммарной рыночной стоимости компании в 15 993 460 697,93 евро.

Президент компании «Сименс Энергетика» Кристиан Брух отметил: «Выход на фондовую биржу знаменует собой начало новой важной эпохи в истории «Сименс Энергетика». Благодаря этому наша независимая компания теперь обладает предпринимательской гибкостью, необходимой для содействия устойчивой и экономически успешной трансформации мирового энергетического рынка. Мы понимаем всю ответственность, связанную с этим важным шагом: размещая акции на бирже, мы берем обязательства не только перед обществом, но и перед нашими акционерами. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы воспользоваться теми возможностями, которые открывает перед нами трансформация мировой энергетики. 91 тысяч сотрудников компании готовы всецело помогать нашим клиентам в трансформации энергетического рынка».

Выход на биржу стал результатом успешного выделения подразделения «Производство энергии и газ» компании «Сименс АГ» и его преобразования в самостоятельную компанию. «Сименс Энергетика» насчитывает 91 тысяч сотрудников в более 90 странах мира и является ведущей глобальной технологической компанией в сфере энергетики. Обладая развитым сервисным бизнесом и владея 67% акций «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи», также являющейся публичной компанией, «Сименс Энергетика» предлагает решения почти по всей энергетической цепочке. Согласно оценкам, одна шестая всей производимой в мире электроэнергии вырабатывается с использованием технологий «Сименс Энергетика». Крупнейшим акционером компании является «Сименс АГ», которой принадлежит 35,1% ее акций.

Мария Ферраро, главный коммерческий директор «Сименс Энергетика», отметила: «Компания обладает всем необходимым для успешного старта на фондовой бирже. Мы наилучшим образом обеспечены финансированием, и у нас есть убедительная история для инвесторов. Наша миссия — помогать клиентам в трансформации мирового энергетического рынка, одновременно преумножая стоимость своего акционерного капитала. К этому относится и стабильная дивидендная политика. Мы планируем ежегодно выплачивать акционерам от 40% до 60 % общего чистого дохода после уплаты налогов».

Акции «Сименс Энергетика» торгуются на регулируемом рынке «Премиум» Франкфуртской фондовой биржи под символом ENR. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) — DE000ENER6Y0, немецкий идентификационный код ценной бумаги — ENER6Y.