США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского

Санкции против Анатолия Карачинского

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении российских деятелей и организаций, связанные с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Список санкционных персон SDN (Specially Designated nationals List) ведет офис Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC).

В частности, в SDN был включен основатель и владелец группы компаний IBS Анатолий Карачинский. Это связано с вхождением им в 2021 г в состав наблюдательного совета банка «Открытие». В пресс-службе IBS от комментариев по данному вопросу отказались.

Чем знаменит Карачинский и IBS

Карачинский – один из самых известных в России ИТ-бизнесменов. Группа IBS была основана им вместе с Сергеем Мацоцким. В 2000-х годах головной структурой группы была зарегистрированная на острове Мэн структура IBS Group Holding.

В 2007 г. IBS Group Holding провела IPO (первичное размещение акций) на Франкфурткой фондовой бирже. В 2013 г. принадлежащий IBS оффшорный разработчик ПО Luxoft провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В 2014 г. IBS Group провела делистинг с биржи во Франкфурте, а принадлежащие миноритариям акции были обменяны на акции Luxoft. Карачинский и Мацоцкий перешли к прямому владению российского юридического лица группы – «ИБС Групп».

В 2019 г. Luxoft был продан американской DXC Technology за $2 млрд. В 2020 г. Мацоцкий покинул IBS и забрал с собой два актива группы – «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) и Arenadata. Позднее БФТ был продан «Ростелекому».

Санкции против Елены Титовой и Сергея Русанова

Банк «Открытие» был санирован в 2017 г., и с тех пор находится в собственности государства. Санкции против самого банка «Открытие» были введены властями США в феврале 2022 г. с началом спецоперации на Украине. Сейчас список SDN пополнился топ-менеджерами и членами наблюдательного совета банка. Среди них – глава наблюдательного совета интегратора и разработчика блокчейн-решений Iconic Елена Титова и ИТ-директор банка Сергей Русанов. Ранее Титова возглавляла российское подразделение швейцарского банка UBS.

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Также в списке SDN оказались: заместители министра финансов Алексей Моисеев и Татьяна Нестеренко, советник председателя Центробанка Алексей Симановский, заместители председателя Центробанка Ксения Юдаева и Михаил Алексеев и бывший финансовый директор Sberbank CIB Пол Голдфинч. Из руководства банка «Открытие» в список SDN вошли: председатель правления банка Михаил Задорнов, его заместители Виктор Николаев, Дмитрий Левин и Надия Черкасова, руководитель операционного блока Светлана Емельянова и руководитель блока «Риски» Ирина Кремлева.

Санкции против майнинговой компании «Битривер»

Также Минфин США ввел санкции против российской компании «Битривер», занимающейся майнингом криптовалют. Американские власти утверждают, что благодаря наличию энергетических ресурсов и холодному климату российские компании получают преимущество в данной сфере. Компания была создана в 2017 г Игорем Рунцом.

В SDN попала головная структура указанной компании швейцарская Bitriver, а также российские структуры: ООО «Управляющая компания Битривер», ООО «Битривер Рус», ООо «Эверест Груп», ООО «Сибирские минералы», РООО «Туваасбест», ООО «Торговый дом Асбест», ООО «Битривер-Б», ООО «Битривер-К», ООО «Битривер-Норд» и ООО «Биртривер-Тюрьма».

Санкции против киберспортсмена Кирилла Малофеева

Также власти США ввели санкции против ряда лиц и организаций, связанных с бизнесменом, владельцем телеканала «Царьград» и основателем одноименного общества Константином Малофеевым. В конце нулевых и начале 2010-х годов Малофеев управлял фондом Marshall Capital Partners, который был крупным миноритарным акционером «Ростелекома».

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В 2014 г. США ввели санкции против Малофеева, обвинив его в поддержке пророссийских сил на Украине. Сейчас санкционный список пополнился, в том числе, его сыном Кириллом. Он известный киберспортсмен, специализируется на игре League of Legends, а также является совладельцем киберспортивной команды CrowCrowd (имеет составы для игр PUBG, Warface и Apex Legends).