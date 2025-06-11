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Веселов Михаил


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Россияне стали чаще заказывать изделия из серебра на маркетплейсах 1
23.04.2009 Россия: Аренда CRM на подъеме 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Веселов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
Инталев - Intalev 273 1
CT Consulting 13 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
Salesforce 435 1
Oracle Corporation 6763 1
Microsoft Corporation 24877 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3694 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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