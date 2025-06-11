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Веселов Михаил
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|Россияне стали чаще заказывать изделия из серебра на маркетплейсах 1
|23.04.2009
|Россия: Аренда CRM на подъеме 1
Веселов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
|Инталев - Intalev 273 1
|CT Consulting 13 1
|IBM - International Business Machines Corp 9476 1
|Salesforce 435 1
|Oracle Corporation 6763 1
|Microsoft Corporation 24877 1
|Наумова Ольга 5 1
|Федосеев Алексей 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 2
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
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