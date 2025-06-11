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Россияне стали чаще заказывать изделия из серебра на маркетплейсах

Интерес и доверие россиян к покупкам украшений на маркетплейсах стремительно растут. По данным ювелирной компании «Алькор», большим спросом на таких ecom-платформах пользуются именно изделия из серебра. Аналитики бренда отметили, что по результатам прошедших четырех месяцев 2025 г. доля продаж их украшений на маркетплейсах возросла до 63% в стоимостном выражении. Об этом CNews сообщили представители «Алькор».

Россияне все чаще покупают украшения из драгоценных металлов онлайн. По данным ювелирной компании «Алькор», по итогам 2024 г. доля продаж изделий из серебра на маркетплейсах достигла 60% в стоимостном выражении. За первые четыре месяца 2025 г. этот показатель увеличился до 63%. Несмотря на возросший интерес к покупкам на маркетплейсах, большая часть россиян покупает золотые изделия в офлайн-магазинах.

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«Согласно статистическим данным ювелирной компании «Алькор», в классической рознице более 50% всех продаж в стоимостном выражении приходится на украшения из золота. А на маркетплейсах большим спросом пользуются именно изделия из серебра. При этом средняя стоимость проданных украшений из драгоценных металлов на этих торговых онлайн-площадках ниже, чем в офлайн-магазинах», — сказал Михаил Веселов, руководитель отдела аналитики ювелирной компании «Алькор».

Рост доверия россиян к покупкам украшений на маркетплейсах преимущественно связан с внедрением контроля происхождения ювелирных изделий (УИН). С помощью QR-кода на бирке потребитель может узнать страну производителя, вес, состав металла и драгоценных вставок. Перед покупкой также необходимо проверить пробы и клейма изготовителя — это защитит от мошенничества.

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