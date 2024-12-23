УИН номер платежной квитанции уникальный идентификатор начисления в платежном документе
УИН и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 126 1
|Новиков Владимир 34 4
|Сергунина Наталья 368 3
|Ефимов Владимир 144 2
|Куртяник Надежда 253 2
|Следков Максим 10 1
|Шальнова Елена 13 1
|Семенихин Вячеслав 8 1
|Новиков Александр 35 1
|Китляр Владимир 19 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Василенко Александр 89 1
|Шередин Роман 26 1
|Марголин Михаил 17 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Сидорова Ксения 4 1
|Захаренко Максим 56 1
|Макаров Алексей 62 1
|Семенов Александр 145 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Кохан Владимир 11 1
|Желкова Наталья 8 1
|Шалина Мария 14 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Славин Борис 34 1
|Федорец Андрей 18 1
|Кругляков Роман 44 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Оноприенко Евгений 5 1
|Каншина Мария 5 1
|Фавад Карина 1 1
|Гузиенко Оксана 2 1
|Андриков Денис 3 1
|Абисалов Вячеслав 3 1
|Лопарев Александр 3 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Беглов Александр 30 1
|Косяков Алексей 16 1
|Казарин Станислав 175 1
|Лёвкин Сергей 8 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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