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Индексная книга (каталог) CNews*
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23.12.2024 «Диасофт» автоматизирует взаимодействие с системой расчетов для формирования платежных документов 1
04.09.2024 Подать на госэкспертизу строительных проектов в Подмосковье стало проще 1
11.06.2024 В Петербурге программный робот ускорил проверку оплаченных штрафов за нарушение правил парковки 1
31.05.2024 Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства 1
27.05.2024 Услугу для застройщиков на портале госуслуг Подмосковья усилили сервисами предпроверки 1
06.03.2024 Банк ДОМ.РФ запустил платежи в бюджетные организации через СБП 1
01.03.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 1
17.03.2023 Виджеты, шаблоны, автоплатежи: все об инструментах для удобной оплаты городских услуг 1
09.12.2022 Владимир Новиков, ДИТ Москвы: Нам удалось максимально упростить поиск и оплату счетов 1
17.11.2022 Первый компонент платформы «Гостех» внесен в Национальный фонд алгоритмов программ 1
14.09.2022 Новые виджеты помогут предпринимателям быстрее находить и оплачивать счета на mos.ru 1
18.07.2022 На «Госуслугах» появился новый способ оплаты 1
18.04.2022 В Москве в два раза выросла востребованность электронных госуслуг для бизнеса 1
26.01.2022 В Москве у юрлиц появилась возможность оплачивать счета на портале мэра Москвы 1
16.12.2021 Найти и оплатить: в сервисе «Мои платежи» появились виджеты быстрого поиска счетов 1
29.12.2020 АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час 1
19.02.2020 В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать детские кружки и секции 1
27.12.2019 В «Связном» появилась возможность оплатить судебные задолженности без комиссии 1
23.08.2018 Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов 1
10.07.2018 Росреестр принял к регистрации первую электронную закладную через платформу SmartDeal 1
23.11.2017 В «Евросети» можно оплатить услуги Росреестра 1
10.07.2017 Банк «Русский стандарт» обновил мобильный банк под iOS 1
28.09.2016 Новый сервис банка «Россия» поможет узнать о налогах и штрафах ГИБДД 1
01.09.2016 В Qiwi появилась возможность оплачивать услуги детских садов и школ 1
18.01.2016 ГИС ГМП: реальность не оправдывает ожиданий 1
12.12.2014 Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити 1
31.03.2014 Узнать о штрафах ГИБДД и задолженностях теперь можно с помощью «МКБ Онлайн» 1
28.03.2014 BSS обновила систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
13.08.2009 «Акадо Телеком» обеспечит видеоконференцсвязью судебные заседания 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

УИН и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Webmoney 542 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Бифит - Bifit 84 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Крок - Croc 1777 1
Информзащита 756 1
Broadcom - VMware 2359 1
Ростелеком 9701 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
Oracle Corporation 6688 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
АйТи 1365 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Парус Корпорация 552 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
ЦИАН - Практика Успеха 8 1
Открытые технологии 701 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
РосИнтеграция ГК 9 1
LivingSocial 22 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Русский стандарт Банк 441 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Visa International 1949 2
Связной ГК 1369 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Связной Банк 104 1
Евросеть 1404 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Судебная власть - Judicial power 2310 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
Правительство Москвы - Москомэкспертиза - Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 7
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Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Apple iOS 7809 1
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
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АБ Россия - ABR Direct 4 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
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ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МКБ Онлайн 27 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 7 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
BSS BS-Client ДБО 125 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
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Семенихин Вячеслав 8 1
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Семенов Александр 145 1
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Славин Борис 34 1
Федорец Андрей 18 1
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Елагин Вячеслав 14 1
Синяченко Андрей 10 1
Оноприенко Евгений 5 1
Каншина Мария 5 1
Фавад Карина 1 1
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Андриков Денис 3 1
Абисалов Вячеслав 3 1
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