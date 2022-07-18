На «Госуслугах» появился новый способ оплаты

Пользователи портала «Госуслуг» теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Соответствующий способ оплаты можно выбрать в разделе «Платежи». Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На «Госуслугах» можно оплатить: автомобильные штрафы; задолженности от приставов; счета за услуги; налоговые задолженности; госпошлины; начисления по номеру квитанции (УИН).

Кроме Yandex Pay на портале доступны следующие способы оплаты: банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, «Мир»; мобильным телефоном операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2, Yota, «Тинькофф мобайл, «Ростелеком»; электронным кошельком Qiwi, «Элплат».

При оплате госпошлин на «Госуслугах» пользователи получают скидку в 30%, а при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней – скидку в 50%.

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Сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные — они подтягиваются из аккаунта на «Яндексе» («Яндекс ID»). Yandex Pay работает с картами «Мир», Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.