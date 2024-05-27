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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Услугу для застройщиков на портале госуслуг Подмосковья усилили сервисами предпроверки

Теперь оформлять разрешения на капитальное строительство в Московской области будут помогать умные сервисы. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Услуга по оформлению разрешений на капитальное строительство востребована среди представителей бизнеса. Так, с начала года ею воспользовались более 3 тыс. раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки, которые по кадастровому номеру и УИН проверят участок по ряду параметров. Это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства необходимо получить разрешение. Чтобы оформить его, можно воспользоваться онлайн-услугой «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» на региональном портале.

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Услугу оптимизировали и дополнили сервисами предпроверки. При подаче заявления нужно ввести кадастровый номер участка и УИН объектов бюджетного строительства. Умные сервисы автоматически проверят актуальность градостроительного плана, определят, является ли земля частью приаэродромной территории аэропорта «Чкаловский», а также выявят, заключен ли договор на экспертизу проектной документации. Если не будет найдено ограничений, то пользователь сможет дальше заполнять онлайн-форму заявления.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок оказания – до 5 рабочих дней.

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