В «Связном» появилась возможность оплатить судебные задолженности без комиссии

«Связной» объявил о запуске акции, в рамках которой каждый гражданин России до 31 декабря может оплатить судебные задолженности без комиссии в любом магазине ритейлера.

К оплате доступны судебные задолженности по штрафам ГИБДД, алиментам, судебные задолженности для физических лиц и для предпринимателей. Для оплаты достаточно прийти в магазин «Связной», в зависимости от задолженности назвать на кассе УИН, номер СТС, ИНН или СНИЛС, после чего сотрудник магазина проверит задолженность клиента. Также задолженности можно оплатить в терминалах «Связного» в разделе «Судебные задолженности».

«Перед новогодними праздниками оплата задолженностей является актуальной темой для миллионов россиян. Большим преимуществом оплаты судебных задолженностей в «Связном» является то, что наши магазины находятся в шаговой доступности от дома или работы, а весь процесс оплаты занимает буквально несколько минут. Кроме того, зачастую бывает так, что у физического или юридического лица блокируются счета, поэтому оплачивать задолженности в онлайне не представляется возможным. До 31 декабря «Связной» — единственная компания на рынке, которая предлагает оплатить задолженности без процентов до 31 декабря, тогда как в других точках оплаты комиссия достигает до 4%», — сказал Максим Следков, директор телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».