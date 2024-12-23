«Диасофт» автоматизирует взаимодействие с системой расчетов для формирования платежных документов

Компания «Диасофт» разработала продукт «Обработка платежных реестров формата Росреестр». Он, находясь в составе АБС, автоматизирует взаимодействие с системой расчетов для формирования платежных документов и зачислений на счета получателей. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Обработка платежных реестров формата Росреестр» позволяет загружать и обрабатывать списки на оплату услуг Росреестра, сформированные автоматически внешней системой или вручную сотрудниками кредитной организации.

Продукт позволяет: осуществлять форматно-логический контроль загруженных файлов; проверять реквизиты получателей платежей перед формированием платежных документов; автоматизировать взаимодействие с ГИС ГМП по сверке (получению) платежных реквизитов для оплаты по УИН; автоматически формировать документы на оплату услуг на основании загруженного реестра; вести мониторинг статуса обработки загруженного платежного реестра, записей реестра и платежных документов на зачисление; формировать уведомления с результатом обработки поступившего реестра платежей.

Продукт обеспечивает сокращение рисков возникновения ошибок, оптимизацию обработки реестровых платежей и снижение трудозатрат.

«Обработка платежных реестров формата Росреестр» входит в состав платформы развития Digital Q.Сonsumer. Благодаря реализации в микросервисной архитектуре продукт имеет высокую производительность, гибко масштабируется и легко встраивается в любой ИТ-ландшафт организации. Продукт зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения (запись в реестре № 18337 от 2 августа 2023 г.).