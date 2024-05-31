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Владимир Ефимов: более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства

С начала 2022 г. в столице сформировали более 46 тыс. цифровых паспортов объектов капитального строительства (ОКС), включающих как бюджетные, так и внебюджетные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Цифровые паспорта ввели в начале 2022 г. Они являются единым источником информации о строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства. Каждый паспорт содержит более 200 различных параметров, что позволяет понимать состояние объекта на всех этапах жизненного цикла и создавать глубокую аналитику для руководства города. На данный момент сформировано уже свыше 46 тыс. таких паспортов. Они содержат информацию как о бюджетных объектах, так и о тех, которые возводят инвесторы», – сказал Владимир Ефимов.

Для идентификации и работы с ОКС в городских информационных системах каждому из них присваивается уникальный идентификационный номер (УИН), который сегодня используется при формировании Адресной инвестиционной программы, проведении закупок на проектирование и строительство бюджетных объектов. Также он применяется при получении услуг в сфере строительства, в том числе с 27 февраля 2024 г. УИН стал использоваться при оформлении ордера на проведение земляных работ и установку временных ограждений. При получении указанной услуги заявителям выдается QR-код, который застройщик обязан размещать на ограждениях стройплощадки. Он предназначен для информирования горожан о проекте строительства, в том числе о плановых сроках ввода в эксплуатацию.

«Все процедуры и услуги, реализованные с применением уникального номера, позволяют накопить в цифровом паспорте ОКС огромный пласт данных, необходимых для прохождения дальнейших процедур в сфере строительства. Благодаря этому от 40 до 60 процентов информации подгружается в заявления автоматически», – сказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Как предотвратить утечку данных в запароленных архивах?
Безопасность

Цифровой паспорт ОКС и УИН размещены в каталоге «Смартека», где содержатся наиболее успешные практики для возможного тиражирования на всю Россию. Кроме того, они включены в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за 2022 г. Узнать УИН своего проекта строительства можно на портале «СтроимПросто».

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