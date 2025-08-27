Получите все материалы CNews по ключевому слову
Андриков Денис
УПОМИНАНИЯ
Андриков Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Елагин Вячеслав 14 3
|Семенов Александр 164 2
|Оноприенко Евгений 5 2
|Абисалов Вячеслав 3 2
|Захаренко Максим 56 1
|Ляпунов Игорь 129 1
|Таран Сергей 42 1
|Новикова Елена 92 1
|Василенко Александр 92 1
|Попов Алексей 336 1
|Марголин Михаил 17 1
|Кохан Владимир 11 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Славин Борис 35 1
|Федорец Андрей 19 1
|Кругляков Роман 44 1
|Андрианов Иван 11 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Каншина Мария 5 1
|Гузиенко Оксана 2 1
|Лопарев Александр 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.