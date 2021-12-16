Найти и оплатить: в сервисе «Мои платежи» появились виджеты быстрого поиска счетов

Пользователям сервиса «Мои платежи» на mos.ru теперь доступны виджеты быстрого поиска счетов. Виджеты позволят быстрее и удобнее находить счета по номерам уникальных идентификаторов начислений (УИН), а также автомобильные штрафы. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Благодаря этому жители города смогут своевременно проверять наличие неоплаченных счетов и штрафов за себя и своих близких, сказал Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий.

«Использование виджетов дает возможность легко сохранять введенные для поиска данные в профилях пользователей, чтобы при последующих обращениях к сервису “Мои платежи” счета по добавленным данным отображались автоматически. В дальнейшем планируется корректировать состав подобных виджетов, исходя из анализа актуальных потребностей пользователей сервиса “Мои платежи”», — отметил он.

Для упрощения поиска счетов добавили виджеты, которые облегчают взаимодействие с сервисом. Например, перевод функции поиска счетов по номеру УИН в формат виджета («Счет по УИН») сделал ее более заметной и простой. Еще один новый виджет — «Свидетельство ТС» — позволяет найти автомобильные штрафы по автомобилю, даже если его данные не указаны в личном кабинете пользователя.

Поиск по виджету «Счет по УИН» удобен, когда счет не отображается среди автоматически найденных. Еще он пригодится, если нужно оплатить счет, выставленный родственникам или знакомым. Автомобилисты, у которых в личном кабинете нет данных о транспортном средстве, могут воспользоваться виджетом «Свидетельство ТС» — он поможет найти неоплаченные штрафы после ввода данных в открывшейся форме.

Как пользоваться виджетами

Виджеты — часть функционала сервиса «Мои платежи», он доступен каждому авторизованному пользователю на mos.ru.

Виджет «Счет по УИН» поможет найти выставленный счет по уникальному идентификатору начисления. Он состоит из 20 или 25 символов и указывается на бумажной версии счета. С его помощью можно оплатить детский сад, кружки и секции, группы продленного дня, госпошлину. Номер УИН надо ввести в открывшемся окне в виджете. При нажатии на поле «Найти» откроется окно с параметрами счета. Чтобы оплатить найденный счет, нужно добавить его на вкладку «Счета к оплате», кликнув на поле «Добавить к оплате».

При клике на виджет «Свидетельство ТС» пользователю предложат ввести данные транспортного средства. Также здесь можно проверить наличие неоплаченных штрафов по автомобилю члена семьи и при необходимости сохранить данные для аналогичных проверок в будущем в личном кабинете. Поле «Название автомобиля» можно не заполнять, достаточно указать его номер, а также серию и номер свидетельства регистрации. После заполнения отобразятся неоплаченные штрафы, найденные по автомобилю. Оплатить их можно с помощью сервиса «Мои платежи».

Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей Облака

Важно отметить, что если пользователь хочет проверить штрафы за другого человека (например, за родственника), то в виджете необходимо отменить выделенную по умолчанию опцию «Сохранить данные в личный кабинет». В этом случае информация об указанном автомобиле не сохранится и не будет использоваться для автоматического поиска при последующих обращениях к сервису «Мои платежи».

Как работает сервис «Мои платежи»

Чтобы попасть на страницу сервиса, необходимо авторизоваться на mos.ru, навести курсор на имя пользователя в правом верхнем углу на главной странице или на вкладку «Услуги», а затем перейти в раздел «Мои платежи» во всплывающем списке.

Сервис автоматически находит счета по сведениям, которые пользователь указал в личном кабинете. Например, по данным автомобиля он отобразит выставленные штрафы, а по информации о квартире — единый платежный документ и другие коммунальные счета. Чем подробнее пользователь заполнит профиль на mos.ru, тем больше счетов он сможет просматривать и оплачивать в сервисе «Мои платежи».

Сервис позволяет оплачивать счета за детские сады, кружки, секции, транспортные штрафы, жилищно-коммунальные услуги и практически все государственные и муниципальные услуги, которые оказывают в Москве, в том числе коммерческие: мобильную связь, интернет, такси, телевидение и многое другое.

В качестве инструмента оплаты можно использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.