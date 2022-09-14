Новые виджеты помогут предпринимателям быстрее находить и оплачивать счета на mos.ru

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь смогут быстрее находить неоплаченные счета благодаря новым виджетам в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Бизнесу уже доступны виджеты поиска по УИН и данным о транспортных средствах: ранее эти возможности стали доступны физическим лицам. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Электронными услугами и сервисами портала mos.ru пользуются уже более 430 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. С января 2022 г. они могут оплачивать выставленные счета по договорам купли-продажи, транспортные налоги, счета за аренду нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, и многие другие услуги онлайн. Новые виджеты сервиса “Мои платежи” на mos.ru упростят им поиск и оплату начислений. Это в том числе позволит исключить риски, связанные с несвоевременной оплатой счетов», - сказал Владимир Новиков, директор Департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий.

Поиск по виджету «Счет по УИН» поможет найти и оплатить счет в случае, если он не отображается среди автоматически найденных. Уникальный идентификатор начисления состоит из 20 или 25 символов и указывается на бумажной версии счета. Номер УИН надо ввести в открывшемся виджете. При нажатии на поле «Найти» откроется окно с параметрами счета. Чтобы оплатить найденный счет, нужно добавить его на вкладку «Счета к оплате», кликнув на поле «Добавить к оплате».

Если в корпоративном кабинете индивидуального предпринимателя или юрлица нет данных о транспортном средстве, виджет «Свидетельство ТС» поможет найти неоплаченные штрафы после ввода данных в открывшейся форме. Для этого достаточно указать номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации и тип транспортного средства.

После заполнения отобразятся найденные неоплаченные штрафы. Оплатить их можно с помощью сервиса «Мои платежи». Также в виджете можно при необходимости сохранить данные, чтобы не вводить их повторно в будущем.

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Для более удобного использования виджеты «Свидетельство ТС» и «Счет по УИН» статично закреплены справа в сервисе «Мои платежи» и вне зависимости от передвижений пользователей по странице при каждом переходе выводятся автоматически.

В разделе «Мои платежи» предприниматели могут найти и сразу же оплатить более трех тысяч видов счетов за разные виды услуг. Среди них, например, аренда нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и прочее. Перечень доступных для оплаты онлайн счетов будет постоянно расширяться.

Воспользоваться новой возможностью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировали кабинет организации на mos.ru.